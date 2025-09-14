Dove vedere Sassuolo-Lazio

La sfida fra Sassuolo e Lazio valida per la 3^ giornata di campionato, si gioca domenica 14 settembre alle 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Massimo Gobbi; a bordocampo Marco Nosotti e Matteo Petrucci. Appuntamento inoltre con Sunday Football , dalle 15.30 alle 17.55. In studio Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Maurizio Compagnoni e Nando Orsi. Dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 a mezzanotte spazio a Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

I numeri di Sassuolo e Lazio

Nelle ultime cinque sfide di campionato contro la Lazio, il Sassuolo ha guadagnato appena un punto, grazie al pareggio 1-1 nel confronto più recente del 26 maggio 2024, siglato dai gol di Mattia Zaccagni e Mattia Viti. Dal 2022 in poi, solo contro il Napoli (sei partite perse) i neroverdi hanno subito più sconfitte tra Serie A e Serie B. Il Sassuolo ha perso con il punteggio di 0-2 entrambi gli ultimi due incontri casalinghi contro la Lazio in Serie A, mancando l'appuntamento con il gol tante volte quante nei precedenti nove confronti interni (11 reti nel periodo); i neroverdi non hanno mai subito tre sconfitte di fila contro i biancocelesti nella competizione. Il Sassuolo ha perso le prime due partite di questo campionato (0-2 contro il Napoli e 2-3 contro la Cremonese) e solamente nel 2013/14 (suo primo campionato nella massima serie) ha iniziato la stagione con tre sconfitte di fila in Serie A, in quel caso dovette attendere la quinta giornata per conquistare il primo punto. Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta nella prima partita casalinga di questo campionato contro il Napoli, ha conquistato almeno una vittoria nelle prime due gare interne di Serie A in cinque delle ultime sei stagioni, ad eccezione solo del 2021/22, in cui registrò un pareggio con la Sampdoria e una sconfitta con il Torino. Dal 2014/15 in avanti le squadre di Maurizio Sarri hanno segnato almeno quattro gol in 33 partite di Serie A, la più recente contro l'Hellas Verona nell'ultima giornata, solo le formazioni di Gian Piero Gasperini (53) e Simone Inzaghi (51) hanno fatto meglio nel periodo; la Lazio non realizza almeno quattro reti per almeno due gare di fila in campionato dal periodo tra settembre e ottobre 2022 (tre in quel caso, proprio con l'attuale tecnico in panchina). La Lazio, sconfitta nella prima trasferta di questo campionato contro il Como, potrebbe perdere entrambe le prime due gare esterne di Serie A per la seconda stagione consecutiva, dopo quanto accaduto nel 2024/25 (contro Udinese e Fiorentina in quel caso). Nelle precedenti otto stagioni invece non aveva mai registrato due sconfitte nelle prime due partite fuori casa nel torneo.