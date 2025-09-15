Dove vedere Como-Genoa

La partita Como-Genoa della 3^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 15 settembre alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La sfida fra Como e Genoa valida per la 3^ giornata di campionato, si gioca lunedì 15 settembre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Riccardo Montolivo; a bordocampo Marina Presello e Riccardo Re. Appuntamento inoltre con L'Originale dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.30 con Alessandro Bonan in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Como e Genoa

Il Como ha registrato un pareggio all'andata (1-1 il 7 novembre 2024) e una vittoria al ritorno (1-0 lo scorso 27 aprile) contro il Genoa nello scorso campionato e non è ancora riuscito ad ottenere tre risultati utili consecutivi contro i liguri in Serie A.

Il Como è imbattuto in casa contro il Genoa in Serie A, con due successi e due pareggi all'attivo; solo contro Bologna (10) ed Hellas Verona (sette) i lariani possono vantare più match casalinghi senza sconfitte nella competizione. Il Como ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1V), con tre reti subite, dopo che era rimasto imbattuto nelle precedenti otto gare di Serie A (6V, 2N), nelle quali aveva concesso soltanto quattro gol. Il Como ha vinto in quattro delle ultime cinque partite al Sinigaglia in campionato (1P), tanti quanti successi nelle precedenti 13 gare interne (4V, 4N, 5P). I lariani potrebbero, inoltre, vincere entrambi i primi due match casalinghi stagionali di Serie A per la prima volta dal 1951/52. Il Genoa non ha trovato il gol nelle prime due partite di questo campionato e solo nel 1983/84 la squadra ligura non ha segnato in tutte le prime tre gare stagionali di Serie A. Il Genoa ha vinto nell'ultima trasferta in Serie A (3-1 contro il Bologna lo scorso 24 maggio), interrompendo così una striscia di 10 partite esterne senza successi (5N, 5P) in campionato. Il Grifone non ottiene due successi fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (contro Parma e Udinese in quel caso).