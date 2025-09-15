Maignan e Pavlovic sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni. Ciò non significa che saranno immediatamente a disposizione di Allegri: saranno gestiti e valutati giornalmente

Nessuna lesione muscolare per Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, sostituiti per problemi fisici nel match contro il Bologna. Il Milan ha reso noto l'esito degli esami effettuati sui due giocatori. "Nella mattinata odierna Mike Maignan e Strahinja Pavlovic sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. I due calciatori saranno valutati giorno dopo giorno in base all'evoluzione clinica". Ciò non vuol dire che saranno immediatamente a disposizione di Massimiliano Allegri, ma saranno gestiti e valutati giornalmente.