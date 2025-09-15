Esplora tutte le offerte Sky
Maignan e Pavlovic, le news dal Milan su infortuni e tempi di recupero

milan

Maignan e Pavlovic sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni. Ciò non significa che saranno immediatamente a disposizione di Allegri: saranno gestiti e valutati giornalmente

Nessuna lesione muscolare per Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, sostituiti per problemi fisici nel match contro il Bologna. Il Milan ha reso noto l'esito degli esami effettuati sui due giocatori. "Nella mattinata odierna Mike Maignan e Strahinja Pavlovic sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. I due calciatori saranno valutati giorno dopo giorno in base all'evoluzione clinica". Ciò non vuol dire che saranno immediatamente a disposizione di Massimiliano Allegri, ma saranno gestiti e valutati giornalmente. 

Dove vedere Hellas Verona-Cremonese

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Cremonese si gioca lunedì 15 settembre alle 18.30 e sarà in...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, lunedì 15 settembre, si chiude il 3^ turno di Serie A. Alle 20.45 Como-Genoa, in...

Modric, primo gol in A: "È stata una bella festa"

milan

Il centrocampista croato ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Bologna: "È stata una...

Allegri: "L'espulsione? La giacca mi ha salvato"

milan

L'allenatore rossonero ha commentato il successo sul Bologna: "Era importante vincere in casa e...
