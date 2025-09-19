Udinese-Milan, la conferenza di Allegri LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Udinese-Milan, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri LIVE

live Serie A

A Milanello l'allenatore rossonero stapparlando in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera alle 20.45 in trasferta contro l'Udinese. La partita di Udine sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio-4K. Qui il liveblog per seguire le parole di Massimiliano Allegri

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVE

INIZIA LA CONFERENZA STAMPA

Sta per iniziare la conferenza stampa di Allegri

Formazione Milan, Pulisic verso la titolarità

A Udine in attacco Pulisic dovrebbe ritrovare una maglia da titolare, dopo essere partito in panchina contro il Bologna. Davanti dovrebbe giocare insieme a Santiago Gimenez in un 3-5-2. A centrocampo ballottaggio tra Loftus-Cheek e Fofana

Allegri squalificato dopo il rosso con il Bologna

Dopo il rigore non concesso al Milan durante il match contro il Bologna, Massimiliano Allegri è stato espulso e in settimana è arrivata la squalifica di una giornata per l’allenatore del Milan che comunque oggi parlerà in conferenza stampa e partirà ovviamente con la squadra per Udine, dove seguirà la partita dalla tribuna

Modric, gol da record col Bologna: il primo più anziano della A

E' stato un gol record quello che ha deciso Milan-Bologna: Luka Modric infatti ha segnato a 40 anni e 5 giorni e quello del croato è stato il primo gol più anziano nella storia della Serie A

I marcatori più anziani di sempre in Serie A. CLASSIFICA

I marcatori più anziani di sempre in Serie A. CLASSIFICA

Vai al contenuto

Niente Leao e Maignan a Udine

Nel Milan buone notizie per il recupero di Pavlovic, che potrebbe giocare a Udine. Invece sarà ancora out in avanti Leao. Si va verso il forfait anche per Maignan, in porta dovrebbe giocare Terracciano. Il punto da Milanello

La classifica di Serie A, Milan e quota 6

Dopo la sconfitta al debutto contro la Cremonese, il Milan ha battuto Lecce e Bologna. In classifica la squadra di Allegri è a quota 6 punti, uno in meno dell’Udinese che non ha ancora perso e ha già battuto una big come l’Inter

Milan domani a Udine per la 4^ giornata

Per la quarta giornata di Serie A, il Milan sarà impegnato a Udine domani sera alle 20.45. Il match Udinese-Milan sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio-4K, con telecronaca di Stefano Borghi e Aldo Serena

Serie A: Altre Notizie

Udinese-Milan, la conferenza di Allegri LIVE

live Serie A

A Milanello l'allenatore rossonero stapparlando in conferenza stampa alla vigilia del match di...

Scalvini, 20 giorni di stop. CDK a rischio Torino

atalanta

Dopo i problemi accusati in Champions, Scalvini e De Ketelaere si sono sottoposti a degli esami...

Lookman torna in gruppo: è a disposizione di Juric

atalanta

Ademola Lookman è tornato in gruppo. Giovedì mattina c'è stato un chiarimento tra il calciatore...

Roma, Hermoso e Wesley in dubbio per il derby

Serie A

Due presenze a rischio in casa Roma in vista del derby di domenica 21 settembre. Dopo...

La presentazione della 4^ giornata di Serie A

guida tv

La 4^ giornata di Serie A si gioca da venerdì 19 a lunedì 22 settembre, alle 20.45, con...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE