Udinese-Milan, la conferenza di Allegri LIVE

La partita di Udine sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio-4K.
Formazione Milan, Pulisic verso la titolarità
A Udine in attacco Pulisic dovrebbe ritrovare una maglia da titolare, dopo essere partito in panchina contro il Bologna. Davanti dovrebbe giocare insieme a Santiago Gimenez in un 3-5-2. A centrocampo ballottaggio tra Loftus-Cheek e Fofana
Allegri squalificato dopo il rosso con il Bologna
Dopo il rigore non concesso al Milan durante il match contro il Bologna, Massimiliano Allegri è stato espulso e in settimana è arrivata la squalifica di una giornata per l’allenatore del Milan che comunque oggi parlerà in conferenza stampa e partirà ovviamente con la squadra per Udine, dove seguirà la partita dalla tribuna
Niente Leao e Maignan a Udine
Nel Milan buone notizie per il recupero di Pavlovic, che potrebbe giocare a Udine. Invece sarà ancora out in avanti Leao. Si va verso il forfait anche per Maignan, in porta dovrebbe giocare Terracciano. Il punto da Milanello
La classifica di Serie A, Milan e quota 6
Dopo la sconfitta al debutto contro la Cremonese, il Milan ha battuto Lecce e Bologna. In classifica la squadra di Allegri è a quota 6 punti, uno in meno dell’Udinese che non ha ancora perso e ha già battuto una big come l’Inter
Milan domani a Udine per la 4^ giornata
Per la quarta giornata di Serie A, il Milan sarà impegnato a Udine domani sera alle 20.45. Il match Udinese-Milan sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio-4K, con telecronaca di Stefano Borghi e Aldo Serena