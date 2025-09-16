Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Verona, infortunio per Gagliardini: lussazione alla spalla destra

verona

La gara d'esordio del centrocampista con la maglia del Verona è durata solo mezz'ora: in un contrasto di gioco Gagliardini ha subito una lussazione alla spalla destra ed è stato costretto a chiedere il cambio. L'ex calciatore di Monza e Inter sarà "sottoposto a indagini diagnostiche e a visita specialistica nei prossimi giorni"

VERONA-CREMONESE 0-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Esordio sfortunato per Roberto Gagliardini con la maglia del Verona. Il centrocampista, annunciato ufficialmente dal club gialloblù lo scorso 12 settembre, è stato schierato subito titolare da Zanetti nel match di lunedì pomeriggio contro la Cremonese terminato 0-0. La gara del centrocampista, però, è durata solo mezz'ora: in un contrasto di gioco il classe '94 ha subito una lussazione alla spalla destra ed è stato costretto a chiedere il cambio. 

Il comunicato del Verona

"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Roberto Gagliardini, durante il match giocato ieri sera contro la Cremonese, in un contrasto di gioco ha subito una lussazione alla spalla destra. La lussazione è stata subito ridotta all’Ospedale di Borgo Trento. Il centrocampista gialloblù sarà sottoposto a indagini diagnostiche e a visita specialistica nei prossimi giorni. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico". 

Serie A: Altre Notizie

Stop Gagliardini: lussazione alla spalla destra

verona

La gara d'esordio del centrocampista con la maglia del Verona è durata solo mezz'ora: in un...

Vendita San Siro a Milan e Inter: accordo trovato

milano

"Di fatto con i club siamo arrivati ad un accordo - ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe...

Milan, nessuna lesione per Maignan e Pavlovic

milan

Maignan e Pavlovic sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni. Per il...

Dove vedere Como-Genoa

guida tv

La partita Como-Genoa della 3^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 15 settembre alle ore 20.45 e...

Lutto nel giornalismo, è morto Franco Ligas

aveva 79 anni

Giornalista sardo di nascita e fiorentino di adozione, dal 1984 al 2013 ha fatto parte della...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE