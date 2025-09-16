La gara d'esordio del centrocampista con la maglia del Verona è durata solo mezz'ora: in un contrasto di gioco Gagliardini ha subito una lussazione alla spalla destra ed è stato costretto a chiedere il cambio. L'ex calciatore di Monza e Inter sarà "sottoposto a indagini diagnostiche e a visita specialistica nei prossimi giorni"

VERONA-CREMONESE 0-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA