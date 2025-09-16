Verona, infortunio per Gagliardini: lussazione alla spalla destraverona
La gara d'esordio del centrocampista con la maglia del Verona è durata solo mezz'ora: in un contrasto di gioco Gagliardini ha subito una lussazione alla spalla destra ed è stato costretto a chiedere il cambio. L'ex calciatore di Monza e Inter sarà "sottoposto a indagini diagnostiche e a visita specialistica nei prossimi giorni"
Esordio sfortunato per Roberto Gagliardini con la maglia del Verona. Il centrocampista, annunciato ufficialmente dal club gialloblù lo scorso 12 settembre, è stato schierato subito titolare da Zanetti nel match di lunedì pomeriggio contro la Cremonese terminato 0-0. La gara del centrocampista, però, è durata solo mezz'ora: in un contrasto di gioco il classe '94 ha subito una lussazione alla spalla destra ed è stato costretto a chiedere il cambio.
Il comunicato del Verona
"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Roberto Gagliardini, durante il match giocato ieri sera contro la Cremonese, in un contrasto di gioco ha subito una lussazione alla spalla destra. La lussazione è stata subito ridotta all’Ospedale di Borgo Trento. Il centrocampista gialloblù sarà sottoposto a indagini diagnostiche e a visita specialistica nei prossimi giorni. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".