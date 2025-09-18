Lookman torna in gruppo: è a disposizione di Juric

Ademola Lookman è tornato in gruppo. Giovedì mattina c'è stato un chiarimento tra il calciatore dell'Atalanta, Juric e i suoi compagni, con il nigeriano che ha chiesto di poter tornare ad allenarsi con la squadra e ha svolto la prima seduta con il resto del gruppo. Sarà a disposizione già dalla trasferta di Torino in programma domenica 21 settembre alle ore 15

Ademola Lookman ha svolto il primo allenamento stagionale con il resto del gruppo. Un riavvicinamento che c'era già stato dopo la partita con il Lecce di domenica: giovedì mattina il calciatore quando è arrivato a Zingonia ha avuto un colloquio con Juric, gli ha spiegato che arriva da un periodo molto complicato a livello personale e ha chiesto di potersi allenare con la squadra. Chiarimento che ovviamente c'è stato anche con i compagni di squadra. Lookman si è messo a disposizione di Juric già per la trasferta di Torino in programma domenica.