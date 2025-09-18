Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atalanta, Lookman torna a disposizione di Juric già per il Torino

atalanta

Ademola Lookman è tornato in gruppo. Giovedì mattina c'è stato un chiarimento tra il calciatore dell'Atalanta, Juric e i suoi compagni, con il nigeriano che ha chiesto di poter tornare ad allenarsi con la squadra e ha svolto la prima seduta con il resto del gruppo. Sarà a disposizione già dalla trasferta di Torino in programma domenica 21 settembre alle ore 15

Ademola Lookman ha svolto il primo allenamento stagionale con il resto del gruppo. Un riavvicinamento che c'era già stato dopo la partita con il Lecce di domenica: giovedì mattina il calciatore quando è arrivato a Zingonia ha avuto un colloquio con Juric, gli ha spiegato che arriva da un periodo molto complicato a livello personale e ha chiesto di potersi allenare con la squadra. Chiarimento che ovviamente c'è stato anche con i compagni di squadra. Lookman si è messo a disposizione di Juric già per la trasferta di Torino in programma domenica.

Serie A: Altre Notizie

Lookman torna in gruppo: è a disposizione di Juric

atalanta

Ademola Lookman è tornato in gruppo. Giovedì mattina c'è stato un chiarimento tra il calciatore...

Roma, Hermoso e Wesley in dubbio per il derby

Serie A

Due presenze a rischio in casa Roma in vista del derby di domenica 21 settembre. Dopo...

La presentazione della 4^ giornata di Serie A

guida tv

La 4^ giornata di Serie A si gioca da venerdì 19 a lunedì 22 settembre, alle 20.45, con...

Atalanta, a Torino senza Scalvini e De Ketelaere

Serie A

Problemi per l'Atalanta e Juric in vista del prossimo match di campionato contro il suo ex...

San Siro, Giunta approva vendita a Inter e Milan

milano

La Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la vendita del Meazza a Inter e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE