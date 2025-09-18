La presentazione della 4^ giornata di Serie A

Serie A, la presentazione della 4^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 4^ giornata di Serie A si gioca da venerdì 19 a lunedì 22 settembre, alle 20.45, con Napoli-Pisa, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite della quarta giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il terzo turno di Serie A si gioca da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Udinese-Milan, Fiorentina-Como e Napoli-Pisa. La giornata di campionato si apre venerdì alle 20.45 con Lecce-Cagliari. Il sabato inizia alle 15.00 con Cagliari-Parma e prosegue alle 18.00 con Verona-Juventus e alle 20.45 Udinese-Milan in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si parte alle 12.30 con il derby di Roma, Lazio-Roma segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Torino-Atalanta e Cremonese-Parma. Alle 18.00 è il momento di Fiorentina-Como, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica, alle 20.45, Inter-Sassuolo. La giornata di campionato si conclude lunedì 22 settembre, alle 20.45, con Napoli-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Serie A, la programmazione della 4^ giornata
Venerdì 19 settembre
- ore 20.45: Verona-Cremonese su DAZN 1 – [Zufferli]
Sabato 20 settembre
- ore 15.00: Bologna-Genoa su DAZN 1 – [Collu]
- ore 18.00: Verona-Juventus su DAZN 1– [Rapuano]
- ore 20.45: Udinese-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Doveri]
Domenica 21 agosto
- ore 12.30: Lazio-Roma su DAZN 1 – [Sozza]
- ore 15.00: Torino-Atalanta su DAZN 1 – [Colombo]
- ore 15.00: Cremonese-Parma su DAZN 2 – [La Penna]
- ore 18.00: Fiorentina-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Bonacina]
- ore 20.45: Inter-Sassuolo su DAZN 1 – [Marinelli]
Lunedì 22 agosto
- ore 20.45: Napoli-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Crezzini]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 4^ giornata
Sono due i giocatori squalificati per la 4^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:
- Ramon (Como)
- Okoye (Udinese, tornerà a disposizione per la 7^ di Serie A)