La presentazione della 4^ giornata di Serie A

Il terzo turno di Serie A si gioca da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Udinese-Milan, Fiorentina-Como e Napoli-Pisa. La giornata di campionato si apre venerdì alle 20.45 con Lecce-Cagliari. Il sabato inizia alle 15.00 con Cagliari-Parma e prosegue alle 18.00 con Verona-Juventus e alle 20.45 Udinese-Milan in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si parte alle 12.30 con il derby di Roma, Lazio-Roma segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Torino-Atalanta e Cremonese-Parma. Alle 18.00 è il momento di Fiorentina-Como, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica, alle 20.45, Inter-Sassuolo. La giornata di campionato si conclude lunedì 22 settembre, alle 20.45, con Napoli-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

