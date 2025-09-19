Dopo la vittoria 4-3 con l'Inter e il pareggio 4-4 con il Borussia Dortmund in Champions League, la Juventus fa visita al Verona di Paolo Zanetti. Partita in programma sabato 20 settembre alle ore 18. I gialloblù con il dubbio a centrocampo tra Akpa Akpro e Al-Musrati. Tudor pensa a qualche cambio in difesa: Bremer verso un turno di riposo, c'è Gatti al centro. Davanti Vlahovic in pole per una maglia da titolare
La probabile formazione
VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bradaric; Bernede; Orban, Giovane. All. Paolo Zanetti
- Indisponibile Gagliardini, che dovrebbe tornare tra Roma e Sassuolo (28 settembre o 3 ottobre)
- Non ce la fanno nemmeno Harroui, Valentini, Oyegoke, Mosquera e Fallou
- Ballottaggio tra Akpa Akpro e Al Musrati per sostituire Gagliardini
- Bernede dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Orban e Giovane
- Al momento Belghali è confermato a destra. Sarr dovrebbe partire dalla panchina
La probabile formazione
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; David, Yildiz; Vlahovic. All. Igor Tudor
- Bremer non dovrebbe partire titolare, al centro della difesa potrebbe così esserci Gatti
- Con Kalulu arretrato, sarebbe Joao Mario a giocare sulla fascia destra, con Locatelli e Mckennie (favorito su Thuram) in mediana. Sulla sinistra torna Cambiaso dopo le due giornate di squalifica
- Davanti c'è il ballottaggio tra Vlahovic e Openda per il ruolo di centravanti, con il serbo favorito. Alle spalle della punta Yildiz e David