Le probabili formazioni di Verona-Juventus

Serie A
Dopo la vittoria 4-3 con l'Inter e il pareggio 4-4 con il Borussia Dortmund in Champions League, la Juventus fa visita al Verona di Paolo Zanetti. Partita in programma sabato 20 settembre alle ore 18. I gialloblù con il dubbio a centrocampo tra Akpa Akpro e Al-Musrati. Tudor pensa a qualche cambio in difesa: Bremer verso un turno di riposo, c'è Gatti al centro. Davanti Vlahovic in pole per una maglia da titolare

TUDOR: "NESSUN PROCESSO SUI GOL SUBITI"

Probabili formazioni
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Unai Núñez
Unai Núñez
difensore centrale di destra
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centrale
Verona
Martin Frese
Martin Frese
difensore centrale di sinistra
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
esterno destro
Verona
Suat Serdar
Suat Serdar
centrocampista centrale
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
centrocampista centrale
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
esterno sinistro
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
trequartista
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante
Verona
Giovane Santana do Nascimento
Giovane Santana do Nascimento
Forward

La probabile formazione

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bradaric; Bernede; Orban, Giovane. All. Paolo Zanetti

  • Indisponibile Gagliardini, che dovrebbe tornare tra Roma e Sassuolo (28 settembre o 3 ottobre)
  • Non ce la fanno nemmeno HarrouiValentini, Oyegoke, Mosquera e Fallou
  • Ballottaggio tra Akpa Akpro e Al Musrati per sostituire Gagliardini
  • Bernede dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Orban e Giovane
  • Al momento Belghali è confermato a destra. Sarr dovrebbe partire dalla panchina
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore centrale di destra
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale di sinistra
Juventus
João Mário Neto Lopes
João Mário Neto Lopes
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista
Juventus
Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
attaccante

La probabile formazione

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; David, Yildiz; Vlahovic. All. Igor Tudor

  • Bremer non dovrebbe partire titolare, al centro della difesa potrebbe così esserci Gatti
  • Con Kalulu arretrato, sarebbe Joao Mario a giocare sulla fascia destra, con Locatelli e Mckennie (favorito su Thuram) in mediana. Sulla sinistra torna Cambiaso dopo le due giornate di squalifica
  • Davanti c'è il ballottaggio tra Vlahovic e Openda per il ruolo di centravanti, con il serbo favorito. Alle spalle della punta Yildiz e David

