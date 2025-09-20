Domenica 21 settembre alle ore 18 al Franchi si sfidano Fiorentina e Como. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Pioli recupera Kean, che giocherà titolare, e Gudmundsson, che partirà dalla panchina. Nicolussi Caviglia in mediana, con Fazzini che potrebbe agire davanti con Kean. Nel Como squalificato Ramon, più Diego Carlos che Goldaniga per sostituirlo. In attacco Douvikas favorito su Morata

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 4^ GIORNATA