Domenica 21 settembre alle ore 18 al Franchi si sfidano Fiorentina e Como. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Pioli recupera Kean, che giocherà titolare, e Gudmundsson, che partirà dalla panchina. Nicolussi Caviglia in mediana, con Fazzini che potrebbe agire davanti con Kean. Nel Como squalificato Ramon, più Diego Carlos che Goldaniga per sostituirlo. In attacco Douvikas favorito su Morata
La probabile formazione
FIORENTINA (3-5-2): de Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Cordeiro Dos Santos, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens, Fazzini, Kean. All. Stefano Pioli
- Dopo l'attacco influenzale avuto in settimana, Moise Kean ha recuperato e partirà titolare in attacco
- Anche Gudmundsson è a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina: in coppia con Kean potrebbe esserci Fazzini
- Nicolussi Caviglia in mediana con Mandragora e Fagioli
La probabile formazione
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Rodríguez, Paz, Kühn; Douvikas. All. Cesc Fabregas
- Squalificato Ramon, Diego Carlos è favorito su Goldaniga per sostituirlo al fianco di Kempf
- Possibile che Vojvoda giochi alto a destra al posto di Rodriguez, con Smolcic che farebbe il terzino
- Morata-Douvikas solito ballottaggio davanti, con il secondo favorito