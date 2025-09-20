Esplora tutte le offerte Sky
Fiorentina-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Domenica 21 settembre alle ore 18 al Franchi si sfidano Fiorentina e Como. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Pioli recupera Kean, che giocherà titolare, e Gudmundsson, che partirà dalla panchina. Nicolussi Caviglia in mediana, con Fazzini che potrebbe agire davanti con Kean. Nel Como squalificato Ramon, più Diego Carlos che Goldaniga per sostituirlo. In attacco Douvikas favorito su Morata

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 4^ GIORNATA

Probabili formazioni
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
difensore centrale di destra
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale di sinistra
Fiorentina
Domilson Cordeiro Dos Santos
Domilson Cordeiro Dos Santos
esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
mezzala destra
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
centrocampista centrale
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
mezzala sinistra
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
esterno sinistro
Fiorentina
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
attaccante
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
attaccante

La probabile formazione

FIORENTINA (3-5-2): de Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Cordeiro Dos Santos, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens, Fazzini, Kean. All. Stefano Pioli

  • Dopo l'attacco influenzale avuto in settimana, Moise Kean ha recuperato e partirà titolare in attacco 
  • Anche Gudmundsson è a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina: in coppia con Kean potrebbe esserci Fazzini
  • Nicolussi Caviglia in mediana con Mandragora e Fagioli
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
terzino destro
Como
Diego Carlos Santos Silva
Diego Carlos Santos Silva
difensore centrale
Como
Marc Oliver Kempf
Marc Oliver Kempf
difensore centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Sergi Roberto
Sergi Roberto
centrocampista centrale
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Jesús Rodríguez
Jesús Rodríguez
ala destra
Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Nicolas Kühn
Nicolas Kühn
ala sinistra
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

La probabile formazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Rodríguez, Paz, Kühn; Douvikas. All. Cesc Fabregas

  • Squalificato Ramon, Diego Carlos è favorito su Goldaniga per sostituirlo al fianco di Kempf
  • Possibile che Vojvoda giochi alto a destra al posto di Rodriguez, con Smolcic che farebbe il terzino
  • Morata-Douvikas solito ballottaggio davanti, con il secondo favorito 

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Udinese-Milan

guida tv

La partita Udinese-Milan della 4^ giornata di Serie A, si gioca sabato 20 settembre alle ore...

Sarri: "Ricordo solo il derby che ho perso"

Serie A

La conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia del derby con la Roma: "Dobbiamo lottare per...

Chivu: "Lautaro c'è, un Martinez giocherà"

inter

Le parole di Chivu in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo: "Lautaro sta...

Dove vedere Hellas Verona-Juventus

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Juventus della 4^ giornata di Serie A si gioca sabato 20 settembre...

Juric: "Lookman convocato. Se giocherà?..."

atalanta

Le parole di Ivan Juric su Ademola Lookman che è stato convocato per Torino-Atalanta: "Ha parlato...
