Torino-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nell'Atalanta che sfida il Torino di Baroni domenica 21 settembre (fischio d'inizio ore 15) torna tra i convocati Ademola Lookman, pronto all'esordio stagionale. Dovrebbe farlo a partita in corsa (Samardzic è favorito), ma la tentazione di schierarlo dal 1' c'è per Ivan Juric. Out gli infortunati Scalvini e De Ketelaere. Baroni conferma il tridente Ngonge-Simeone-Vlasic

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 4^GIORNATA DI SERIE A

Probabili formazioni
Torino
Franco Israel
Franco Israel
Portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale di destra
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale di sinistra
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno destro
Torino
Kristjan Asllani
Kristjan Asllani
centrocampista centrale
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
centrocampista centrale
Torino
Cristiano Biraghi
Cristiano Biraghi
esterno sinistro
Torino
Cyril Ngonge
Cyril Ngonge
ala destra
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
ala sinistra
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante

La probabile formazione

TORINO (3-4-2-1): Israel, Coco, Maripán, Ismajli, Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi, Ngonge, Vlasic, Simeone. All. Marco Baroni

  • Baroni riconfermerà il trio Vlasic-Simeone-Ngonge, che ha fatto vedere ottime cose, al di là del gol partita, contro la Roma 
  • L'Atalanta di Juric difende a 3 e non è quindi escluso che il Torino scelga la stessa difesa vista sette giorni fa con Ismajli dal primo minuto
  • In caso di 4-3-3 invece, spazio a Ilic in mediana al fianco di Asllani e Casadei con Anjorin e Gineitis pronti a entrare dalla panchina
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
difensore centrale di destra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale di sinistra
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Yunus Musah
Yunus Musah
centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
esterno sinistro
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
trequartista
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
trequartista
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Attaccante

La probabile formazione

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Zappacosta, de Roon, Musah, Zalewski, Pasalic, Samardzic, Krstovic. All. Ivan Juric

  • Lookman è tornato in gruppo ed è stato convocato per la prima volta in stagione: dovrebbe partire dalla panchina, ma la tenzione di schierarlo subito c'è
  • Sulla trequarti favoriti Samardzic e Pasalic alle spalle di Krstovic
  • Out De Ketelaere e Scalvini dopo gli infortuni in Champions. Dietro tocca a Kossounou

