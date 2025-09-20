Nell'Atalanta che sfida il Torino di Baroni domenica 21 settembre (fischio d'inizio ore 15) torna tra i convocati Ademola Lookman, pronto all'esordio stagionale. Dovrebbe farlo a partita in corsa (Samardzic è favorito), ma la tentazione di schierarlo dal 1' c'è per Ivan Juric. Out gli infortunati Scalvini e De Ketelaere. Baroni conferma il tridente Ngonge-Simeone-Vlasic
La probabile formazione
TORINO (3-4-2-1): Israel, Coco, Maripán, Ismajli, Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi, Ngonge, Vlasic, Simeone. All. Marco Baroni
- Baroni riconfermerà il trio Vlasic-Simeone-Ngonge, che ha fatto vedere ottime cose, al di là del gol partita, contro la Roma
- L'Atalanta di Juric difende a 3 e non è quindi escluso che il Torino scelga la stessa difesa vista sette giorni fa con Ismajli dal primo minuto
- In caso di 4-3-3 invece, spazio a Ilic in mediana al fianco di Asllani e Casadei con Anjorin e Gineitis pronti a entrare dalla panchina
La probabile formazione
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Zappacosta, de Roon, Musah, Zalewski, Pasalic, Samardzic, Krstovic. All. Ivan Juric
- Lookman è tornato in gruppo ed è stato convocato per la prima volta in stagione: dovrebbe partire dalla panchina, ma la tenzione di schierarlo subito c'è
- Sulla trequarti favoriti Samardzic e Pasalic alle spalle di Krstovic
- Out De Ketelaere e Scalvini dopo gli infortuni in Champions. Dietro tocca a Kossounou