Dove vedere Udinese-Milan

I numeri di Udinese e Milan

Il Milan ha vinto le ultime tre sfide contro l'Udinese in campionato con uno score di 8-2 nel periodo; solo una volta i rossoneri hanno registrato più successi consecutivi contro i friulani in Serie A: sette tra il 1998 e il 2001. Il Milan ha vinto le ultime due trasferte contro l'Udinese in Serie A dopo che aveva ottenuto solo due successi nelle precedenti sette gare esterne contro i friulani (2N, 3P); i rossoneri non vincono tre match fuori casa di fila contro i bianconeri in campionato dal periodo tra il 2006 e il 2008. L'Udinese è rimasta imbattuta nelle prime tre partite stagionali di Serie A in due edizioni consecutive del torneo per la prima volta nella sua storia (sette punti sia nel 2025/26 che nel 2024/25). I friulani, inoltre, potrebbero evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite stagionali nel massimo campionato solo per la quinta volta nella loro storia. Dopo il successo per 2-1 contro l'Inter lo scorso 31 agosto, l'Udinese potrebbe vincere sia contro il Milan che contro l'Inter in un singolo girone tra andata e ritorno in Serie A per la prima volta dal 2012/13 (girone d'andata). Il Milan non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023; quella è stata anche l'ultima volta che i rossoneri hanno ottenuto tre successi consecutivi senza concedere gol in campionato. Il Milan potrebbe vincere entrambe le prime due trasferte stagionali di Serie A solo per la terza volta negli ultimi 21 campionati, dopo il 2023/24 e il 2020/21. Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), invece, solo una volta i rossoneri non hanno subito alcun gol nelle prime due gare fuori casa stagionali di Serie A: nel 2006/07.