Dove vedere Fiorentina-Como

I numeri di Fiorentina e Como

Il Como ha vinto l'ultima partita contro la Fiorentina in Serie A mantenendo la porta inviolata (2-0 lo scorso febbraio) e potrebbe ottenere due successi consecutivi con annesso clean sheet contro la Fiorentina per la seconda volta nella sua storia nella massima serie (la prima nel 1950). Il bilancio tra Como e Fiorentina in Serie A è in perfetto equilibrio: 10 successi per parte e sei pareggi a completare il quadro. La squadra viola, inoltre, è la formazione contro cui il Como ha ottenuto più successi nella massima serie (10, appunto). Dopo la sconfitta subita nell'ultima sfida casalinga contro il Como in Serie A (0-2, 16 febbraio 2025), la Fiorentina potrebbe perdere due match in casa di fila contro i lariani per la prima volta nella massima serie; inoltre, la Fiorentina non è mai rimasta senza segnare in due sfide di fila contro questa avversaria al Franchi in Serie A. Considerando anche la precedente gestione, la Fiorentina ha perso le ultime due sfide casalinghe sotto la guida di Stefano Pioli in Serie A (contro Frosinone nel 2019 e Napoli nell'ultima giornata) e con l'attuale tecnico in panchina non è mai arrivata a tre sconfitte interne di fila nella competizione. La Fiorentina ha raccolto due punti finora in campionato e in ciascuna delle precedenti cinque stagioni in Serie A è sempre arrivata con almeno tre punti conquistati dopo le prime quattro gare giocate; l'ultima volta che ciò non è accaduto risale alla stagione 2019/20, con due punti all'attivo in quel caso. Dopo il pareggio nell'ultima giornata contro il Genoa, il Como potrebbe impattare due gare di fila in Serie A solo per la seconda volta dall'inizio della scorsa stagione in campionato, dopo il periodo novembre-dicembre 2024 (contro Monza e Venezia in quel caso).