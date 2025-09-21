L'allenatore della Roma commenta il successo nel derby con la Lazio: "È un risultato che fa felice la gente e che dà morale. Nell'ultimo quarto d'ora ci si è spenta un po' la lampadina, dobbiamo migliorare diverse cose e c'è un bel lavoro da fare". Sulla scelta di schierare Pellegrini, match winner dell'incontro: "Ci ho pensato a inizio settimana, è un giocatore forte che deve diventare un atleta con personalità e di grande rendimento" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

È soddisfatto per la sua prima vittoria nel derby di Roma, Gian Piero Gasperini: "Un risultato che fa felice la gente, che dà morale alla squadra. Possiamo fare molto bene, dobbiamo migliorare, ma vincere aiuta". Quanto alla scelta di Pellegrini titolare che si è rivelata vincente: "Ci ho iniziato a pensare martedì o mercoledì. In allenamento vedo un giocatore forte, serve farlo diventare un atleta con personalità e di grande rendimento - dice - Ha 29 anni, ha tutto per fare bene, gioca con poco dispendio perché ha qualità. Oggi è uscito per via dei crampi. Lui può essere un calciatore eccellente dal punto di vista atletico". Atteggiamento giusto: "Sì, ma lo abbiamo sempre avuto, poi la sconfitta col Torino può succedere. Non siamo stati bravi a preparare la gara, ma questa squadra non mi ha deluso. Dobbiamo crescere dal punto di vista qualitativo, dobbiamo allargare la rosa: abbiamo 7-8 calciatori competitivi. I passi vanno fatti velocemente".

"Nel finale ci si è spenta un po' la lampadina" La squadra sembrava in controllo del match ma poi ha rischiato negli ultimi minuti anche con la superiorità numerica: "Dobbiamo mettere a posto un po' la testa, abbiamo fatto scelte non positive in quel momento. Potevamo fare più gol, invece, abbiamo rischiato, sono stati minuti brutti nel finale - spiega ancora - Ci si è spenta un po' la lampadina, spero di sistemare. Era il momento più facile del match e non ci abbiamo provato". Sull'atmosfera: "Il derby è straordinario, la gente ci tiene, è una festa che ti coinvolge. Abbiamo giocato bene senza timori di possibili polemiche su un'eventuale sconfitta. Siamo stati organizzati, dobbiamo esserlo in ogni gara".