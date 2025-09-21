Gasperini dopo Lazio-Roma: "Pensavo a Pellegrini da martedì. Ora deve dare personalità"ROMA
L'allenatore della Roma commenta il successo nel derby con la Lazio: "È un risultato che fa felice la gente e che dà morale. Nell'ultimo quarto d'ora ci si è spenta un po' la lampadina, dobbiamo migliorare diverse cose e c'è un bel lavoro da fare". Sulla scelta di schierare Pellegrini, match winner dell'incontro: "Ci ho pensato a inizio settimana, è un giocatore forte che deve diventare un atleta con personalità e di grande rendimento"
È soddisfatto per la sua prima vittoria nel derby di Roma, Gian Piero Gasperini: "Un risultato che fa felice la gente, che dà morale alla squadra. Possiamo fare molto bene, dobbiamo migliorare, ma vincere aiuta". Quanto alla scelta di Pellegrini titolare che si è rivelata vincente: "Ci ho iniziato a pensare martedì o mercoledì. In allenamento vedo un giocatore forte, serve farlo diventare un atleta con personalità e di grande rendimento - dice - Ha 29 anni, ha tutto per fare bene, gioca con poco dispendio perché ha qualità. Oggi è uscito per via dei crampi. Lui può essere un calciatore eccellente dal punto di vista atletico". Atteggiamento giusto: "Sì, ma lo abbiamo sempre avuto, poi la sconfitta col Torino può succedere. Non siamo stati bravi a preparare la gara, ma questa squadra non mi ha deluso. Dobbiamo crescere dal punto di vista qualitativo, dobbiamo allargare la rosa: abbiamo 7-8 calciatori competitivi. I passi vanno fatti velocemente".
"Nel finale ci si è spenta un po' la lampadina"
La squadra sembrava in controllo del match ma poi ha rischiato negli ultimi minuti anche con la superiorità numerica: "Dobbiamo mettere a posto un po' la testa, abbiamo fatto scelte non positive in quel momento. Potevamo fare più gol, invece, abbiamo rischiato, sono stati minuti brutti nel finale - spiega ancora - Ci si è spenta un po' la lampadina, spero di sistemare. Era il momento più facile del match e non ci abbiamo provato". Sull'atmosfera: "Il derby è straordinario, la gente ci tiene, è una festa che ti coinvolge. Abbiamo giocato bene senza timori di possibili polemiche su un'eventuale sconfitta. Siamo stati organizzati, dobbiamo esserlo in ogni gara".
"Ci serve rodaggio, sarà un bel lavoro"
Sulla Lazio: "La Lazio è una buona squadra, ha fatto tante azioni e ha preso anche un palo. Noi abbiamo cose da correggere, loro sono più amalgamati. Dobbiamo migliorare su piccole cose, che ci possono dare più offensività. Il derby vinto aiuta, ma ci serve alzare la qualità. Dovbyk, Pellegrini, Ferguson, ma anche Pisilli, dato che alla fine entrano tutti. Abbiamo una Europa League che pesa, ci serve rodaggio. Sarà un bel lavoro". Effetto Gasperini? "Io non sopporto simulazioni, furbate... questo derby è stato merito di entrambe le squadre, è stata una bella gara. Voglio che la squadra giochi, con la propria filosofia".