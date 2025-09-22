L'allenatore del Napoli commenta il successo, complicato, contro il Pisa nel 3-2 del Maradona: "Non è mai facile vincere, specie quando incontri squadre che sono molto forti fisicamente. Nel primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica". Su Lucca: "Sta lavorando tanto e bene, sento dire tante cose ma noi abbiamo una rosa che deve essere ancora rodata e giocatori che devono crescere perché giocare ogni tre giorni porta stress fisico e mentale" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Nonostante un po' di sofferenza finale nel 3-2 contro il Pisa, Antonio Conte si gode la quarta vittoria consecutiva in campionato e il primo posto in classifica: "Iniziamo a dire che non è mai facile vincere, oggi abbiamo giocato contro una squadra che fisicamente è prima in tutto, significa che sono forti, non era semplice anche perché nel momento in cui lasci campo aperto diventa difficile con questi giocatori - dice - Il primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, mettiamo fieno in cascina con questi punti e c'è sicuramente soddisfazione per le quattro vittorie in un campionato che sarà molto equilibrato".

"Lucca sta lavorando bene, deve salire di livello" Il gol del 3-1 di Lucca, poi diventato 3-2 nel risultato finale, è stato decisivo così come è stato molto bello l'abbraccio tra l'allenatore e l'attaccante: "Lucca? L'ho abbracciato perché sta lavorando tanto, quando predico calma e prudenza non metto le mani avanti, a differenza di altre squadre non abbiamo una rosa già rodata per fare tutte le competizioni, abbiamo nuovi giocatori che si ritrovano a vestire una maglia pesante, con delle aspettative importanti, non abbiamo una rosa rodata, dobbiamo rodarci in partita, ci sono ragazzi che devono crescere e salire di livello".