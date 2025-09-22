Dove vedere Napoli-Pisa

La sfida fra Napoli e Pisa valida per la 4^ giornata di campionato, si gioca lunedì 22 settembre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani; a bordocampo Francesco Modugno e Massimiliano Ugolini. Appuntamento inoltre con L'Originale, dalle 20 e dalle 22.30, con Alessandro Bonan in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Walter Zenga e Gianluca Di Marzio collegato da Napoli.

I numeri di Napoli e Pisa

Napoli e Pisa contano 14 precedenti in Serie A, con sei successi partenopei e tre toscani (5N); in particolare, i campani sono imbattuti nelle ultime sei gare contro i nerazzurri, in cui hanno ottenuto quattro vittorie (2N). Il Napoli è imbattuto in sei delle sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 2N), vincendo la più recente (2-1, 30 settembre 1990 - reti di Diego Maradona e Careca, Michele Padovano per i nerazzurri); i partenopei hanno battuto i toscani per due match interni di fila soltanto nei primi due incroci del genere, a cavallo tra il 1969 e il 1983. Il Napoli è la squadra che sta vivendo la più lunga serie in corso senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei: 15 gare consecutive, di cui 10 vittorie e cinque pareggi; in particolare, i partenopei potrebbero arrivare ad almeno cinque successi di fila in Serie A per la terza volta con Antonio Conte alla guida, dopo lo scorso ottobre e lo scorso gennaio (quest'ultima striscia arrivò a sette). In caso di sconfitta, il Pisa si ritroverebbe con non più di un punto dopo le prime quattro gare giocate in una stagione di Serie A per la terza volta nelle sue ultime quattro partecipazioni alla massima categoria, dopo il 1987/88 (zero) e il 1988/89 (uno). Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette gare casalinghe in Serie A (1N), subendo solo quattro gol nel parziale; nello specifico, i partenopei potrebbero ottenere tre clean sheet di fila al Maradona in campionato per la prima volta dal periodo settembre-ottobre 2021. Il Pisa non ha mai vinto in 14 precedenti in Serie A contro la squadra campione in carica (4N, 10P); in particolare, le ultime due sfide del genere affrontate dai toscani sono state proprio contro il Napoli, nella stagione 1990/91: sconfitta nella gara di andata in casa dei partenopei (1-2) e pareggio casalingo per 1-1 in quella di ritorno, con Mircea Lucescu alla guida.