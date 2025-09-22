Napoli-Pisa chiude la 4^ giornata di Serie A. Conte verso la conferma del 4-1-4-1 con Gilmour al posto di Lobotka e Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay dietro Hojlund. Nel Pisa Gilardino punta sulla coppia d'attacco Nzola-Moreo. Match in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Le probabili formazioni

LA CLASSIFICA DI SERIE A