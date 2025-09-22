Esplora tutte le offerte Sky
Probabili formazioni di Napoli-Pisa

Serie A

Napoli-Pisa chiude la 4^ giornata di Serie A. Conte verso la conferma del 4-1-4-1 con Gilmour al posto di Lobotka e Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay dietro Hojlund. Nel Pisa Gilardino punta sulla coppia d'attacco Nzola-Moreo. Match in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Le probabili formazioni

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Probabili formazioni
Napoli
Alex Meret
Alex Meret
Portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
terzino destro
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
terzino sinistro
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
centr
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Esterno destro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
mezzala destra
Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
mezzala sinistra
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Esterno sinistro
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante

La probabile formazione

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All.: Conte

  • In porta torna Meret, con Olivera a sinistra al posto di Spinazzola
  • C'è Gilmour in regia invece di Lobotka
  • Confermati Anguissa, De Bruyne e Mctominay dietro Hojlund
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
difensore centrale di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
difensore centrale
Pisa
Giovanni Bonfanti
Giovanni Bonfanti
Difensore centrale di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
mezzala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
mezzala sinistra
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
attaccante
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
attaccante

La probabile formazione

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Nzola. All.: Gilardino

  • Qualche cambio per Gilardino rispetto alla squadra che ha perso contro l'Udinese: in difesa c'è Bonfanti con Canestrelli e Caracciolo
  • A centrocampo spazio a Marin
  • In attacco il duo Moreo-Nzola

