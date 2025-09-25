La presentazione della 5^ giornata di Serie A

Il quinto turno di Serie A si gioca da sabato 27 a lunedì 29 settembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Cagliari-Inter, Lecce-Bologna e Genoa-Lazio. La giornata di campionato si apre sabato alle 15.00 con Como-Cremonese e prosegue alle 18.00 con Juventus-Atalanta e alle 20.45 Cagliari-Inter in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Sassuolo-Udinese segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Roma-Verona e Pisa-Fiorentina. Alle 18.00 è il momento Lecce-Bologna, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica Milan-Napoli. Due i posticipi di lunedì 29 settembre: alle 18.00 Parma-Torino e alle 20.45, Genoa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

