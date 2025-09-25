La presentazione della 5^ giornata di Serie A

Esplora tutte le offerte Sky
Serie A, la presentazione della 5^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

La 5^ giornata di Serie A si apre sabato 27 e si conclude lunedì 29 settembre, alle 20.45, con Genoa-Lazio, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite della quinta giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il quinto turno di Serie A si gioca da sabato 27 a lunedì 29 settembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Cagliari-Inter, Lecce-Bologna e Genoa-Lazio. La giornata di campionato si apre sabato alle 15.00 con Como-Cremonese e prosegue alle 18.00 con Juventus-Atalanta e alle 20.45 Cagliari-Inter in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Sassuolo-Udinese segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Roma-Verona e Pisa-Fiorentina. Alle 18.00 è il momento Lecce-Bologna, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica Milan-Napoli. Due i posticipi di lunedì 29 settembre: alle 18.00 Parma-Torino e alle 20.45, Genoa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

 

Serie A, la programmazione della 5^ giornata

Sabato 27 settembre

  • ore 15.00: Como-Cremonese su DAZN 1 – [Di Bello]
  • ore 18.00: Juventus-Atalanta su DAZN 1 – [Sozza]
  • ore 20.45: Cagliari-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Piccinini]

Domenica 28 agosto

  • ore 12.30: Sassuolo-Udinese su DAZN 1 – [Perenzoni]
  • ore 15.00: Roma-Verona su DAZN 1 – [Feliciani]
  • ore 15.00: Pisa-Fiorentina su DAZN 2 – [Manganiello]
  • ore 18.00: Lecce-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Fourneau]
  • ore 20.45: Milan-Napoli su DAZN 1 – [Chiffi]

Lunedì 29 agosto

  • ore 18.00: Parma-Torino su DAZN 1 – [Collu]
  • ore 20.45: Genoa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Ayroldi]

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 5^ giornata

Sono tre i giocatori squalificati per la 5^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:

  • Okoye (Udinese, tornerà a disposizione per la 7^ di Serie A)
  • Belayhane (Lazio)
  • Guendouzi (Lazio) - 2 giornate

