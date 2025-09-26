Sabato 27 settembre il Cagliari ospita l'Inter, match da seguire alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tra i nerazzurri Sommer dovrebbe tornare in porta al posto di Josep Martinez, sulla destra Darmian è in vantaggio su Dumfries, Lautaro Martinez ha recuperato dal mal di schiera ed è pronto a tornare titolare. Nei sardi ballottaggio tra Felici e Deiola, in attacco gioca l'ex Inter Sebastiano Esposito
La probabile formazione
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Mina, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Folorunsho; Sebastiano Esposito, Belotti. All. Pisacane
- Parzialmente in gruppo Luvumbo, che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Out Zappa
- Ballottaggio a centrocampo tra Felici e Deiola (quest'ultimo è favorito)
- In attacco spazio all'ex nerazzurro Sebastiano Esposito, fratello dell'interista Pio
La probabile formazione
INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martínez, Thuram. All. Chivu
- Sommer torna titolare tra i pali, Josep Martinez va in panchina dopo la buona prestazione contro il Sassuolo
- Akanji confermato dal 1', Bisseck partirà nuovamente dalla panchina
- Darmian prenderà il posto di Dumfries sulla fascia destra
- Lautaro Martinez ha recuperato dal mal di schiena, il capitano è pronto a tornare titolare contro il Cagliari al fianco di Thuram (con Pio Esposito che parte dalla panchina)