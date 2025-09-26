Sabato 27 settembre il Cagliari ospita l'Inter, match da seguire alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tra i nerazzurri Sommer dovrebbe tornare in porta al posto di Josep Martinez, sulla destra Darmian è in vantaggio su Dumfries, Lautaro Martinez ha recuperato dal mal di schiera ed è pronto a tornare titolare. Nei sardi ballottaggio tra Felici e Deiola, in attacco gioca l'ex Inter Sebastiano Esposito

