Cagliari-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A: Lautaro titolare

Serie A

Sabato 27 settembre il Cagliari ospita l'Inter, match da seguire alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tra i nerazzurri Sommer dovrebbe tornare in porta al posto di Josep Martinez, sulla destra Darmian è in vantaggio su Dumfries, Lautaro Martinez ha recuperato dal mal di schiera ed è pronto a  tornare titolare. Nei sardi ballottaggio tra Felici e Deiola, in attacco gioca l'ex Inter Sebastiano Esposito

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Goalkeeper
Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
Difensore centrale di destra
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Difensore centrale di sinistra
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Esterno destro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Mezzala destra
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
Centrocampista centrale
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Mezzala sinistra
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Esterno sinistro
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
attaccante
Cagliari
Andrea Belotti
Andrea Belotti
attaccante

La probabile formazione

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Mina, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Folorunsho; Sebastiano Esposito, Belotti. All. Pisacane

  • Parzialmente in gruppo Luvumbo, che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Out Zappa
  • Ballottaggio a centrocampo tra Felici e Deiola (quest'ultimo è favorito)
  • In attacco spazio all'ex nerazzurro Sebastiano Esposito, fratello dell'interista Pio
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale di destra
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
Inter
Matteo Darmian
Matteo Darmian
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
attaccante

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martínez, Thuram. All. Chivu

  • Sommer torna titolare tra i pali, Josep Martinez va in panchina dopo la buona prestazione contro il Sassuolo
  • Akanji confermato dal 1', Bisseck partirà nuovamente dalla panchina
  • Darmian prenderà il posto di Dumfries sulla fascia destra
  • Lautaro Martinez ha recuperato dal mal di schiena, il capitano è pronto a tornare titolare contro il Cagliari al fianco di Thuram (con Pio Esposito che parte dalla panchina)

