Nel Como Douvikas è in vantaggio su Morata. Il ballottaggio resta aperto ma la vera novità è rappresentata da Addai che viaggia verso la titolarità. Cremonese con Vasquez e Sanabria dal 1'. Grassi favorito su Bondo
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez; Posch, Diego Carlos Kempf, Valle; Perrone, Roberto; Addai, Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas
- Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica. In difesa però si va verso la conferma di Diego Carlos
- In mediana favoriti Perrone e Sergi Roberto
- Davanti Douvikas è in vantaggio su Morata. Il ballottaggio resta aperto ma la vera novità è rappresentata da Addai che viaggia verso la titolarità
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione
Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vázquez, Sanabria. All. Davide Nicola
- Vazquez e Sanabria dal 1'
- I grigiorossi devono fare a meno di Collocolo che si è procurato una lesione muscolare. Cambio obbligato in mezzo al campo quindi per Nicola
- Ballottaggio tra Grassi e Bondo col primo favorito
- Terracciano, Baschirotto, Bianchetti in difesa