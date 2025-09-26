Esplora tutte le offerte Sky
Como-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel Como Douvikas è in vantaggio su Morata. Il ballottaggio resta aperto ma la vera novità è rappresentata da Addai che viaggia verso la titolarità. Cremonese con Vasquez e Sanabria dal 1'. Grassi favorito su Bondo

LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Como
Jean Butez
Jean Butez
Goalkeeper
Como
Stefan Posch
Stefan Posch
Defender
Como
Diego Carlos Santos Silva
Diego Carlos Santos Silva
Defender
Como
Marc Oliver Kempf
Marc Oliver Kempf
Defender
Como
Álex Valle
Álex Valle
Defender
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Midfielder
Como
Sergi Roberto
Sergi Roberto
Midfielder
Como
Jayden Addai
Jayden Addai
Forward
Como
Nico Paz
Nico Paz
Midfielder
Como
Jesús Rodríguez
Jesús Rodríguez
Forward
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Forward

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez; Posch, Diego Carlos Kempf, Valle; Perrone, Roberto; Addai, Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas

  • Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica. In difesa però si va verso la conferma di Diego Carlos
  • In mediana favoriti Perrone e Sergi Roberto
  • Davanti Douvikas è in vantaggio su Morata. Il ballottaggio resta aperto ma la vera novità è rappresentata da Addai che viaggia verso la titolarità
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Goalkeeper
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Midfielder
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
Defender
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
Defender
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
Forward
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
Midfielder
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
Midfielder
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Midfielder
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Defender
Cremonese
Franco Vázquez
Franco Vázquez
Forward
Cremonese
Antonio Sanabria
Antonio Sanabria
Forward

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vázquez, Sanabria. All. Davide Nicola

  • Vazquez e Sanabria dal 1'
  • I grigiorossi devono fare a meno di Collocolo che si è procurato una lesione muscolare. Cambio obbligato in mezzo al campo quindi per Nicola
  • Ballottaggio tra Grassi e Bondo col primo favorito
  • Terracciano, Baschirotto, Bianchetti in difesa

Serie A: Altre Notizie

Juric: "De Ketelaere a disposizione con la Juve"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta annuncia il ritorno di De Ketelaere, disponibile contro la Juventus,...

Tudor: "Contento di Vlahovic. Conceiçao? Vediamo"

juventus

L'allenatore bianconero ha introdotto la sfida di sabato alle 18 contro l'amico Juric: "È stato...

La presentazione della 5^ giornata di Serie A

guida tv

La 5^ giornata di Serie A si apre sabato 27 e si conclude lunedì 29 settembre, alle 20.45, con...

Chiffi per Milan-Napoli, Juve-Atalanta a Sozza

le designazioni

Designati gli arbitri per la 5^ giornata di campionato, in programma da sabato 27 a lunedì 29...

Atalanta, lo stadio si chiama 'New Balance Arena'

bergamo

Atalanta e New Balance hanno annunciato una nuova tappa della loro collaborazione. Dopo essere...
