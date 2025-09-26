Introduzione

In agenda ci sono un paio di match decisamente interessanti che potrebbero valere le prime fughe là in alto oppure un rientro del gruppone degli inseguitori. C'è chi è ancora alla ricerca della prima vittoria e chi prova a mettere in fila una mini-serie di risultati utili. Tra infermeria e squalifiche è sicuramente la Lazio la squadra messa peggio. I biancocelesti disputeranno il "monday night" contro il Genoa e Sarri si dovrà inventare qualcosa.



Tifosi e fantallenatori, come sempre, sono alla ricerca di notizie fresche e allora non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Alcune squadre sono reduci da impegni di metà settimana e devono ancora risolvere ballottaggi o verificare gli acciaccati. Il nostro team però si è già attivato e quindi ecco la situazione, in costante aggiornamento, sulle probabili formazioni in vista della 5^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 5^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'