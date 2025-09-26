Introduzione
In agenda ci sono un paio di match decisamente interessanti che potrebbero valere le prime fughe là in alto oppure un rientro del gruppone degli inseguitori. C'è chi è ancora alla ricerca della prima vittoria e chi prova a mettere in fila una mini-serie di risultati utili. Tra infermeria e squalifiche è sicuramente la Lazio la squadra messa peggio. I biancocelesti disputeranno il "monday night" contro il Genoa e Sarri si dovrà inventare qualcosa.
Tifosi e fantallenatori, come sempre, sono alla ricerca di notizie fresche e allora non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Alcune squadre sono reduci da impegni di metà settimana e devono ancora risolvere ballottaggi o verificare gli acciaccati. Il nostro team però si è già attivato e quindi ecco la situazione, in costante aggiornamento, sulle probabili formazioni in vista della 5^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 5^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'
Quello che devi sapere
COMO-CREMONESE, sabato ore 15
Como
- Potrebbero esserci un bel po' di novità nell'XI di Fabregas che ritrova Ramon dopo la squalifica. In difesa però si va verso la conferma di Diego Carlos
- In mediana favoriti Perrone e Sergi Roberto. Tradotto: si prospetta un'altra partenza dalla panchina per Da Cunha
- Davanti Douvikas è in vantaggio su Morata. Il ballottaggio resta aperto ma la vera novità è rappresentata da Addai che viaggia verso la titolrità
Cremonese
- I grigiorossi devono fare a meno di Collocolo che si è procurato una lesione muscolare. Cambio obbligato in mezzo al campo quindi per Nicola
- Le alternative non mancano e il tecnico potrebbe affidarsi a Payero, di rientro dall'infortunio. L'alternativa potrebbe essere la coesistenza di Grassi e Bondo in mediana
- Davanti Vazquez dovrebbe essere affiancato nuovamente da Sanabria, con relativa partenza dalla panchina per Bonazzoli che sperava in una maglia dal primo minuto
Probabili Formazioni
Como (4-2-3-1): Butez; Posch, D.Carlos, Kempf, Valle; Perrone, S.Roberto; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Diao, Dossena, Van der Brempt
Cremonese (3-5-2): Audero; F.Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Vardy, Collocolo, Moumbagna
JUVENTUS-ATALANTA, sabato ore 18
Juventus
- Fari puntati sulle condizioni di Francisco Conceicao che in settimana ha fatto differenziato ma pare che sia una semplice gestione. Salvo sorprese quindi sarà a disposizione e probabilmente verrà schierato da titolare
- Linea difensiva che dovrebbe reggersi sul terzetto formato da Gatti, Bremer e Kelly con Kalulu largo a destra nei 5 di centrocampo
- In attacco David parte in leggero vantaggio nel ballottaggio che però non comprende Vlahovic bensì Openda. Il serbo quindi sarà un'opzione da utilizzare a gara in corso
Atalanta
- Da una parte Juric ha grande abbondanza sulla trequarti, dall'altra però deve scegliere la rotazione obbligata in difesa visto che Hien è fuori causa.
- Djimsiti agirà da centrale mentre a sinistra ci sono due opzioni: la prima è Ahanor mentre la seconda prevede l'arretramento di De Roon. E per il capitano non sarebbe la prima volta
- Dietro a Krstovic rientra De Ketelaere, probabilmente dal pirmo minuto. Samardzic, Sulemana e Lookman si giocano l'altra maglia
Probabili Formazioni
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova, Pasalic, Muash, Zapapcosta; De Ketelaere, Sulemana, Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Miretti, Milik
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bakker, Kolasinac, Ederson, Scamacca, Scalvini, Hien, Zalewski
CAGLIARI-INTER, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Cagliari
- Pisacane deve fare i conti con l'infortunio di Zappa. Buon per il tecnico del Cagliari che Palestra stia attraversando un ottimo periodo
- Si è rivisto parzialmente in gruppo Luvumbo che potrebbe quindi essere convocato. Davanti restano titolari Esposito e Belotti
- Difesa a 3 con Mina, Luperto e Obert; nella linea di centrocampo a 5 Folorunsho dovrebbe agire da esterno sinistro
Inter
- Unico giocatore da monitorare è Bonny che ha avuto un problema alla caviglia ma che dovrebbe essere nella lista dei convocati
- In attacco Chivu dovrebbe rispolverare la ThuLa con capitan Lautaro che torna dall'inizio dopo i recenti problemi che lo avevano limitato
- Dopo l'ottima prova contro il Sassuolo, Carlos Augusto si ricandida ma dietro rientra Bastoni e la corsia sinistra è affare di Federico Dimarco. Al centro Mkhitaryan può riprendere posto
Probabili Formazioni
Cagliari (3-5-2): Caprile; Mina, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Folorunsho Esposito, Belotti
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Radunovic, Zappa
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
SASSUOLO-UDINESE, domenica ore 12:30
Sassuolo
- In casa neroverde si riprenderà da ciò che di buono si è visto a San Siro e in questo senso Cheddira ovviamente spera. Per ora però Grosso non pare voler modificare il trio di partenza
- In difesa punto di domanda sulla corsia destra con Walukiewicz che potrebbe riprendersi una maglia da titolare, panchinando Coulibaly
- In mezzo c'è sempre viva l'opzione Thorstvedt, più difficile invece trovare posto a Boloca o Volpato
Udinese
- La sconfitta contro il Milan ha fatto riflettere su certezze che sembravano essere acquisite. Davanti mancherà Iker Bravo, impegnato nel Mondiale Under 20
- Con Davis si candida Zaniolo che non dovrebbe temere rivali visto che Buksa si opera dopo la frattura dello zigomo
- Difesa a tre con Bertola ributtato nella mischia. Nel trio di interni di centrocampo possibile panchina per Ekkelenkamp
Probabili Formazioni
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Skjellerup, Paz
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Okoye, Padelli, Iker Bravo, Buksa
PISA-FIORENTINA, domenica ore 15
Pisa
- Nuova presenza in infermeria visto che Calvin Stengs si è dovuto operare per un problema agli adduttori. Stop di circa tre mesi per lui
- In difesa c'è sempre in essere il ballottaggio sul centrosinistra con Bonfanti che se la gioca con Mateus Lusuardi
- Dopo l'ingresso dalla panchina con assist in quel di Napoli, Angori si candida per riprendersi la corsia sinistra. Davanti conferma per Nzola
Fiorentina
- Stefano Pioli è alla ricerca del primo successo sulla panchina viola e riflette su Gudmundsson. L'islandese, se dovesse essere al 100% farà coppia con Kean
- In caso contrario Fazzini rafforzerà la linea mediana con Piccoli candidato principe per un posto in attacco
- A centrocampo rischio panchina per Sohm visto che Nicolussi Caviglia e Mandragora non hanno sfigurato. Dietro, pacchetto formato da Comuzzo, Pongracic e Ranieri visto l'infortunio occorso a Lamptey
Probabili Formazioni
Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo, Nzola
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Stengs
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean
Squalificati: Kouamé, Lamptey
Indisponibili: Okoye, Padelli, Iker Bravo
ROMA-VERONA, domenica ore 15
Roma
- Giallorossi reduci da due vittorie importanti tra derby ed Europa League con Gasperini che recupera sia Hermoso che Wesley
- Entrambi dovrebbero partire dal primo minuto. Mancini e Ndicka completeranno la linea a tre di difesa
- Davanti toccherà a Ferguson che alle proprie spalle avrà Soulé e molto probabilmente Pellegrini. Bailey e Dybala torneranno dopo la sosta
Verona
- L'infermeria gialloblù resta pienissima ma Zanetti ha dimostrato di poter sopperire alle assenze. Là davanti vedremo nuovamente Orban e Giovane
- Cham è recuperato ma la prestazione di Belghali contro la Juventus porta a pensare ad una piena conferma del giocatore ex Malines
- Dietro solita linea con Frese sul centrosinistra. In mezzo al campo Akpa-Akpro avrà ai propri lati Serdar e Bernede, quest'ultimo in vantaggio su Niasse
Probabili Formazioni
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini, Ferguson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bailey, Dybala
Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Valentini, Suslov, Mosquera, Oyegoke, Gagliardini, Harroui
LECCE-BOLOGNA, domenica ore 18 su Sky Sport
Lecce
- Di Francesco e il suo Lecce e vogliono iniziare a risalire la classifica trovando anche qualche uomo di riferimento in attacco. Camarda rischia un'altra partenza dalla panchina
- Siebert non ha ancora risposto al meglio e quindi, al fianco di Gaspar, dovremmo rivedere dall'inizio Tiago Gabriel
- Tornando al tridente d'attacco, Sottil ha accusato un problema. Su Pierotti non dovrebbero esserci dubbi mentre il ballottaggio da esterno sinistro titolare è tra Banda e Tete Morente
Bologna
- Italiano deve fare il punto post Europa League. La sfida contro l'Aston Villa è stata dura e qualcuno potrebbe tirnare il fiato
- In difesa Vitik se la gioca con Heggem. A sinistra nuova chance per Miranda
- Ferguson è a rischio turnover con Moro pronto a farne le veci. Difficile ma non impossibile una maglia dal 1' per Dallinga e Rowe
Probabili Formazioni
Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Banda
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jean, Marchwinski, Pierret
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowei; Castro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Casale, Immobile, Pobega, Sulemana
MILAN-NAPOLI, domenica ore 20:45
Milan
- Il piano di rientro di Rafael Leao prosegue secondo programma con il portoghese a disposizione per il big match contro il Napoli. Probabile però la partenza dalla panchina
- Davanti quindi si va verso la conferma di quanto visto inizialmente a Udine: con Pulisic ci sarà Santiago Gimenez, che si è sbloccato in Coppa Italia
- Anche tra difesa e centrocampo Allegri conferma tutti, da Pavlovic dietro al trio di interni formata da Rabiot, Modric e Fofana
Napoli
- Problemi difensivi per Antonio Conte che non porterà a San Siro Alessandro Buongiorno che sarà rimpiazzato da Juan Jesus
- Restando sempre nel duo di centrali, c'è da verificare l'effettiva possibilità di partire dall'inizio del rientrante Rrahmani. Le ultime dicono di sì
- Rispetto alla sfida col Pisa, tornerà in cabina di regia Lobotka. Anche in avanti cambio in vista: Hojlund in pole su Lucca
- Ballottaggio in porta tra Milinkovic-Savic e Meret, con quest'ultimo al momento favorito
Probabili Formazioni
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jashari
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Contini, Lukaku, Buongiorno
PARMA-TORINO, lunedì ore 18:30
Parma
- IIl successo ai rigori contro lo Spezia in Coppa Italia non scaccia le nubi su Parma. Zero gol negli ultimi 180 minuti di campioanto. Uno in totale nelle prime 4 giornate
- In difesa non dovremmo vedere cambi: Ndiaye sempre in vantaggio sul resto della concorrenza
- A destra Almqvist può essere riproposto, al centro scalpita Ordonez mentre davanti Cuesta può giocarsi il Jolly Oristanio
Torino
- Granata che si devono rialzare dopo il brutto stop casalingo contro l'Atalanta. Baroni conferma il trio difensivo visto settimana scorsa
- Qualche cambio tra linea di centrocampo e trequarti. Lazaro si deve difendere dall'attacco di Pedersen che pare essere in vantaggio
- Punto di riferimento in attacco sarà ancora Simeone mentre dietro al 'Cholito' dovrebbe tornare dal primo minuto Ngonge
Probabili Formazioni
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Valenti, Frigan, Hernani, Ondrejka, Cremaschi
Torino (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli, Biraghi; Pedersen, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Masina
GENOA-LAZIO, lunedì ore 20:45
Genoa
- Marcandalli, Venutrino, Ekhator. La Coppa Italia ha messo in vetrina tanti giovani interessanti del Genoa di Vieira. Il tecnico, magari potrebbe sceglierne qualcuno dall'inizio contro la Lazio
- In difesa non ci sono state complicazioni per Ostigard che quindi torna a far coppia fissa con Vasquez.
- Malinovskyi parte in pole come trequartista centrale. Stanciu spera ma al momento sembra esserci all'orizzonte una partenza dalla panchina
Lazio
- Squalificati, infortunati ed emergenza. Non è un bel momento per la Lazio di Sarri che, perso il derby, deve rinunciare a Guendouzi e Belahyane, fermati rispettivamente per due e un turno
- Le brutte notizie non sono finite visto che è indisponibile anche Dele-Bashiru al pari di Rovella. A centrocampo restano solo Cataldi e Basic (Vecino al massimo in panchina)
- In difesa dopo il problema 'comportamentale' di Nuno Tavares, c'è Pellgrini in pole mentre Pedro dovrebbe agire da trequartista centrale nel 4-2-3-1 biancoceleste
Probabili Formazioni
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Carboni, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Onana, Cornet
Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic Cataldi, Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Castellanos
Squalificati: Guendouzi, Belahyane
Indisponibili: Patric, Gigot, Lazzari, Dele-Bashiru, Rovella