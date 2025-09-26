La Juventus è attesa dalla sfida con l'Atalanta nel prossimo turno di campionato. Conceicao in settimana ha fatto differenziato, dovrebbe esserci Zhegrova titolare. In attacco David parte in leggero vantaggio nel ballottaggio che però non comprende Vlahovic ma Openda. Nell'Atalanta dietro a Krstovic rientra De Ketelaere, probabilmente dal 1'. Samardzic, Sulemana (favorito) e Lookman si giocano l'altra maglia

LE PROBABILI FORMAZIONI