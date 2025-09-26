Esplora tutte le offerte Sky
Juventus-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La Juventus è attesa dalla sfida con l'Atalanta nel prossimo turno di campionato. Conceicao in settimana ha fatto differenziato, dovrebbe esserci Zhegrova titolare. In attacco David parte in leggero vantaggio nel ballottaggio che però non comprende Vlahovic ma Openda. Nell'Atalanta dietro a Krstovic rientra De Ketelaere, probabilmente dal 1'. Samardzic, Sulemana (favorito) e Lookman si giocano l'altra maglia

LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Goalkeeper
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Defender
Juventus
Gleison Bremer Silva Nascimento
Gleison Bremer Silva Nascimento
Defender
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Defender
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Defender
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Midfielder
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Midfielder
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Defender
Juventus
Edon Zhegrova
Edon Zhegrova
Forward
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Forward
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Forward

JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Igor Tudor

  • Francisco Conceicao in settimana ha fatto differenziato, pronto Zhegrova dal 1'
  • In attacco David parte in leggero vantaggio nel ballottaggio che però non comprende Vlahovic ma Openda
  • Linea difensiva che dovrebbe reggersi sul terzetto formato da Kalulu, Bremer e Kelly con McKennie largo a destra a centrocampo
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Goalkeeper
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
Defender
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Defender
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Defender
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Defender
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Midfielder
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Midfielder
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Midfielder
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Forward
Atalanta
Ibrahim Sulemana
Ibrahim Sulemana
Midfielder
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Forward

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric

  • Juric deve scegliere la rotazione obbligata in difesa visto che Hien è fuori causa
  • Djimsiti agirà da centrale mentre a sinistra ci sono due opzioni: la prima è Ahanor mentre la seconda prevede l'arretramento di De Roon
  • Dietro a Krstovic rientra De Ketelaere, probabilmente dal primo minuto. Sulemana favorito per l'altra maglia

