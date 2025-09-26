La Juventus è attesa dalla sfida con l'Atalanta nel prossimo turno di campionato. Conceicao in settimana ha fatto differenziato, dovrebbe esserci Zhegrova titolare. In attacco David parte in leggero vantaggio nel ballottaggio che però non comprende Vlahovic ma Openda. Nell'Atalanta dietro a Krstovic rientra De Ketelaere, probabilmente dal 1'. Samardzic, Sulemana (favorito) e Lookman si giocano l'altra maglia
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Igor Tudor
- Francisco Conceicao in settimana ha fatto differenziato, pronto Zhegrova dal 1'
- In attacco David parte in leggero vantaggio nel ballottaggio che però non comprende Vlahovic ma Openda
- Linea difensiva che dovrebbe reggersi sul terzetto formato da Kalulu, Bremer e Kelly con McKennie largo a destra a centrocampo
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric
- Juric deve scegliere la rotazione obbligata in difesa visto che Hien è fuori causa
- Djimsiti agirà da centrale mentre a sinistra ci sono due opzioni: la prima è Ahanor mentre la seconda prevede l'arretramento di De Roon
- Dietro a Krstovic rientra De Ketelaere, probabilmente dal primo minuto. Sulemana favorito per l'altra maglia