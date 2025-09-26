Juve, bilancio approvato: perdite ridotte a 58 mln

Esplora tutte le offerte Sky
Juventus, approvato il bilancio al 2024-2025: perdite ridotte a 58,1 milioni di euro

Serie A

I bianconeri hanno approvato il bilancio per la stagione 2024/25, evidenziando perdite per 58,1 milioni, in miglioramento di 141,1 milioni rispetto allo scorso anno. Annunciata, inoltre, l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile della durata di dodici anni, per un ammontare di 150 milioni di euro

L'Assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato il bilancio del club al 30 giugno 2025. La società chiude l'esercizio con una perdita di 58,1 milioni di euro, in miglioramento di 141,1 milioni rispetto ai 199,2 milioni con cui aveva chiuso al 30 giugno 2024. Riduzione derivante in particolare dal ritorno della squadra in Champions. La stagione 2024/2025 si configura così nel range del break-even del risultato operativo, al netto di oneri non ricorrenti, con un risultato netto atteso nel range del break-even per la stagione 2026/2027. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2025 ammonta a 280,2 milioni, in aumento di 37,4 milioni rispetto all’esercizio precedente. "A sostegno del rafforzamento della struttura patrimoniale e del Piano Strategico, sarà proposto agli Azionisti il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione - si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla Juventus -, per l’aumento del capitale sociale per un importo massimo pari al 10% della capitalizzazione di mercato (e quindi indicativamente, alla data attuale, a massimi € 110 milioni, di cui € 30 milioni già versati dal socio Exor al 30 giugno 2025, che si era già impegnato a garantire la copertura integrale dell’aumento)". La società ha, inoltre, annunciato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile della durata di dodici anni, per un ammontare di 150 milioni di euro a tasso fisso del 4,15%, per migliorare struttura e costi dell’indebitamento.

