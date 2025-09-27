Dove vedere Cagliari-Inter

La sfida fra Cagliari e Inter valida per la 5^ giornata di campionato, si gioca sabato 27 settembre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Massimo Gobbi; a bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Appuntamento inoltre con Saturday Night dalle ore 20 e dalle 22.40 con Giorgia Cenni in compagnia di Aldo Serena, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Cagliari e Inter

L'Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro il Cagliari in campionato (12V, 2N), segnando 39 gol nel periodo (2.6 di media), l'unico successo dei sardi nel parziale risale al 1° marzo 2019 (2-1 all'Unipol Domus con Rolando Maran alla guida). L'Inter ha vinto otto delle ultime nove trasferte contro il Cagliari in Serie A (1P), tra cui tutte le cinque più recenti, mantenendo la porta inviolata nelle ultime due; i nerazzurri non hanno mai registratro tre clean sheet fuori casa di fila contro i sardi nel torneo. Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato, contro Parma e Lecce; l'ultima volta che ha ottenuto tre successi di fila in Serie A risale all'aprile 2021, con Leonardo Semplici. Per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il Cagliari (sette nel torneo in corso) ha ottenuto almeno sette punti dopo quattro gare in una stagione di Serie A, dopo il 2011/12 (sette sotto la guida di Massimo Ficcadenti) - in quel caso furono 10 alla quinta gara. I sardi, inoltre, potrebbero rimanere imbattuti in quattro delle prime cinque partite in un'edizione del massimo campionato per la quarta volta nelle ultime 32 stagioni del torneo, dopo il 2013/14, il 2011/12 e il 2010/11. L'Inter ha vinto solo tre delle ultime 10 trasferte di campionato (3N, 4P), segnando 13 gol e subendone esattamente altrettanti, dopo che aveva ottenuto otto successi fuori casa di fila in Serie A. Dopo la sconfitta per 3-4 contro la Juventus nella trasferta di campionato più recente, l'Inter potrebbe perdere entrambe le prime due gare fuori casa stagionali per la sesta volta nella sua storia in Serie A, l'ultima risale al 2011/12 con Gasperini allenatore.