Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lecce-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

In casa Lecce su Pierotti non dovrebbero esserci dubbi mentre il ballottaggio da esterno sinistro titolare è tra Banda e Tete Morente con il secondo favorito. Al fianco di Gaspar, dovrebbe esserci Tiago Gabriel. Italiano con Castro dal 1'. Ferguson è a rischio turnover con Moro pronto. Gara in programma alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Goalkeeper
Lecce
Owen Kouassi
Owen Kouassi
Defender
pubblicità
Lecce
Esmevânio Kialonda Gaspar
Esmevânio Kialonda Gaspar
Defender
Lecce
Tiago Gabriel Coelho Oliveira
Tiago Gabriel Coelho Oliveira
Defender
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Defender
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Midfielder
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
Midfielder
Lecce
Medon Berisha
Medon Berisha
Midfielder
pubblicità
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
Forward
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
Forward
pubblicità
Lecce
Tete Morente
Tete Morente
Midfielder

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente All. Eusebio Di Francesco

  • Camarda rischia un'altra partenza dalla panchina
  • Su Pierotti non dovrebbero esserci dubbi mentre il ballottaggio da esterno sinistro titolare è tra Banda e Tete Morente con il secondo favorito
  • Al fianco di Gaspar, dovremmo rivedere dall'inizio Tiago Gabriel
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Goalkeeper
Bologna
Emil Holm
Emil Holm
Defender
pubblicità
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Defender
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Defender
pubblicità
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
Defender
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Midfielder
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
Midfielder
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Forward
pubblicità
Bologna
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
Midfielder
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Forward
pubblicità
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Forward

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Vincenzo Italiano

  • In difesa Vitik se la gioca con Heggem. A sinistra Italiano vuole continuità sempre con Lykogiannis
  • Ferguson è a rischio turnover con Moro pronto a farne le veci
  • Castro verso una maglia dal 1'

Serie A: Altre Notizie

Juric: "Mancata la qualità per chiuderla"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta non nasconde un pizzico di rabbia per non aver chiuso la partita dopo...

Tudor: "Bicchiere mezzo pieno, gran primo tempo"

juventus

Dopo il pari con l'Atalanta, Tudor si concentra sui lati positivi: "Bicchiere mezzo pieno,...

Dove vedere Cagliari-Inter

guida tv

La partita Cagliari-Inter della 5^ giornata di Serie A, si gioca sabato 27 settembre alle ore...

Moratti a casa: lascia l'ospedale dopo 30 giorni

INTER

L’imprenditore ed ex n°1 del club nerazzurro è tornato a casa. Era stato ricoverato il 26 agosto...

Conte: "Rrahmani e Buongiorno saltano il Milan"

NAPOLI

L'allenatore del Napoli ha presentato il big match di domenica sera a San Siro: "Sarà una partita...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE