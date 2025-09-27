In casa Lecce su Pierotti non dovrebbero esserci dubbi mentre il ballottaggio da esterno sinistro titolare è tra Banda e Tete Morente con il secondo favorito. Al fianco di Gaspar, dovrebbe esserci Tiago Gabriel. Italiano con Castro dal 1'. Ferguson è a rischio turnover con Moro pronto. Gara in programma alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente All. Eusebio Di Francesco
- Camarda rischia un'altra partenza dalla panchina
- Su Pierotti non dovrebbero esserci dubbi mentre il ballottaggio da esterno sinistro titolare è tra Banda e Tete Morente con il secondo favorito
- Al fianco di Gaspar, dovremmo rivedere dall'inizio Tiago Gabriel
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Vincenzo Italiano
- In difesa Vitik se la gioca con Heggem. A sinistra Italiano vuole continuità sempre con Lykogiannis
- Ferguson è a rischio turnover con Moro pronto a farne le veci
- Castro verso una maglia dal 1'