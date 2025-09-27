In casa Lecce su Pierotti non dovrebbero esserci dubbi mentre il ballottaggio da esterno sinistro titolare è tra Banda e Tete Morente con il secondo favorito. Al fianco di Gaspar, dovrebbe esserci Tiago Gabriel. Italiano con Castro dal 1'. Ferguson è a rischio turnover con Moro pronto. Gara in programma alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI