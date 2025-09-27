Roma-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Domenica 28 settembre, alle 15, la Roma ospita allo stadio Olimpico il Verona per la quinta di campionato. Gasperini punta sul solito terzetto Celic-Mancini-Ndicka in difesa, con Koné e Cristante al centro del campo. Sugli esterni tornano Wesley e Angelino, Pellegrini affianca Soulé sulla trequarti. Davanti, di nuovo fiducia a Ferguson
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini
- In difesa, Gasperini recupera sia Hermoso che Wesley, ma lo spagnolo dovrebbe lasciare ancora il posto a Celik, mentre Wesley si riprenderà la corsia di destra
- Davanti toccherà a Ferguson che alle proprie spalle avrà Soulé e molto probabilmente Pellegrini. Per Bailey e Dybala il rientro è previsto dopo la sosta
VERONA (3-5-2) la probabile formazione
Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. All. Paolo Zanetti
- L'infermeria gialloblù resta pienissima ma Zanetti ha dimostrato di poter sopperire alle assenze.. Confermata la coppia d'attacco Orban-Giovane
- Cham è recuperato ma la prestazione di Belghali contro la Juventus porta a pensare ad una piena conferma dell'algerino
- Dietro solita linea con Frese sul centrosinistra. In mezzo al campo Akpa-Akpro avrà ai propri lati Serdar e Bernede