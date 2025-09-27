Esplora tutte le offerte Sky
Roma-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

Domenica 28 settembre, alle 15, la Roma ospita allo stadio Olimpico il Verona per la quinta di campionato. Gasperini punta sul solito terzetto Celic-Mancini-Ndicka in difesa, con Koné e Cristante al centro del campo. Sugli esterni tornano Wesley e Angelino, Pellegrini affianca Soulé sulla trequarti. Davanti, di nuovo fiducia a Ferguson

LE PAROLE DI GASPERINI

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
difensore centrale di destra
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale di sinistra
Roma
Wesley Vinícius França Lima
Wesley Vinícius França Lima
esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
José Ángel Esmoris Tasende
José Ángel Esmoris Tasende
esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
centravanti

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini

  • In difesa, Gasperini recupera sia Hermoso che Wesley, ma lo spagnolo dovrebbe lasciare ancora il posto a Celik, mentre Wesley si riprenderà la corsia di destra
  • Davanti toccherà a Ferguson che alle proprie spalle avrà Soulé e molto probabilmente Pellegrini. Per Bailey e Dybala il rientro è previsto dopo la sosta
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Unai Núñez
Unai Núñez
difensore centrale di destra
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centrale
Verona
Martin Frese
Martin Frese
difensore centrale di sinistra
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
esterno destro
Verona
Suat Serdar
Suat Serdar
centrocampista centrale
Verona
Jean-Daniel Akpa Akpro
Jean-Daniel Akpa Akpro
centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
centrocampista centrale
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
esterno sinistro
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante
Verona
Giovane Santana do Nascimento
Giovane Santana do Nascimento
attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. All. Paolo Zanetti

  • L'infermeria gialloblù resta pienissima ma Zanetti ha dimostrato di poter sopperire alle assenze.. Confermata la coppia d'attacco Orban-Giovane
  • Cham è recuperato ma la prestazione di Belghali contro la Juventus porta a pensare ad una piena conferma dell'algerino
  • Dietro solita linea con Frese sul centrosinistra. In mezzo al campo Akpa-Akpro avrà ai propri lati Serdar e Bernede

