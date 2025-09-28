Esplora tutte le offerte Sky
Genoa-Lazio, le probabili formazioni

Serie A
©IPA/Fotogramma

Il monday night tra Genoa e Lazio lunedì 29 settembre alle 20.45 chiude la 5^ giornata di Serie A. Nei rossoblù Malinovskyi va verso una maglia da titolare sulla trequarti, Colombo davanti. Ostigard dopo aver saltato la partita di Coppa Italia torna a fare coppia con Vasquez in difesa. Nella Lazio è emergenza a centrocampo: Basic e Cataldi gli unici disponibili. Tavares in panchina, c'è Pellegrini a sinistra. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
La probabile formazione

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Patrick Vieira

  • In difesa Ostigard titolare con Vasquez al centro, sulle fasce Norton-Cuffy e Martin
  • Masini e Frendrup in mediana
  • Malinovskyi parte in pole come trequartista centrale. Stanciu verso la panchina ma potrebbe entrare a gara in corso
  • Sulla sinistra Vitinha in vantaggio per una maglia da titolare 
La probabile formazione

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi; Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Maurizio Sarri

  • Lazio in piena emergenza tra squalifiche e infortuni, Sarri dovrà reinventarsi la formazione soprattutto a centrocampo
  • Guendouzi (due giornate) e Belahyane (una) saranno assenti dopo i rossi nel derby, Dele-Bashiru e Rovella, così come Vecino che potrebbe recuperare al massimo per la panchina, sono infortunati
  • Solo Basic e Cataldi disponibili in mediana, entrambi verso una maglia da titolare
  • In difesa Nuno Tavares potrebbe andare in panchina, c'è Pellegrini in pole a sinistra. A destra Marusic potrebbe alzarsi al posto di Cancellieri, con Hysaj che farebbe il terzino destro
  • Pedro dovrebbe agire da trequartista centrale nel 4-2-3-1 biancoceleste, Dia l'alternativa

