Il monday night tra Genoa e Lazio lunedì 29 settembre alle 20.45 chiude la 5^ giornata di Serie A. Nei rossoblù Malinovskyi va verso una maglia da titolare sulla trequarti, Colombo davanti. Ostigard dopo aver saltato la partita di Coppa Italia torna a fare coppia con Vasquez in difesa. Nella Lazio è emergenza a centrocampo: Basic e Cataldi gli unici disponibili. Tavares in panchina, c'è Pellegrini a sinistra. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW