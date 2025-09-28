L'allenatore del Napoli sottolinea la buona prova della sua squadra nonostante la sconfitta di San Siro con il Milan: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché abbiamo fatto una gara dove volevamo sempre la palla e abbiamo creato, certo le situazioni in cui abbiamo subito gol sono migliorabili". Sul cambio di De Bruyne: "Contrariato? Spero solo per il risultato o ha sbagliato persona"

E' molto lucida l'analisi di Antonio Conte che commenta la sconfitta di San Siro, la prima in campionato dopo quattro vittorie, contro il Milan: "Sinceramente quello che non mi è piaciuto ed è migliorabile sono le situazioni in cui abbiamo preso gol, perché a livello difensivo di squadra, non di reparto, potevamo fare meglio - dice - Quando si concede un gol, a meno che non sia un tiro imparabile all'incrocio dei pali c'è semrpre qualcosa da migliorare, quindi potevamo sicuramente fare qualcosa di meglio a livello di squadra, a livello difensivo però sono cose che analizzeremo".

"Nulla da rimproverare ai ragazzi"

Conte si dice comunque soddisfatto per la prestazione: "Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, venire qui contro il Milan e fare una gara in cui volevamo sempre avere la palla e creare situazioni non è da tutti e quindi per questo sono soddisfatto, questa è stata la strada che lo scorso anno ci ha portato a fare qualcosa di impensabile e noi stiamo continuando in questo modo per giocare a calcio e per migliorare". Dopo Manchester in Champions, De Bruyne è stato nuovamente sostituito ed è apparso un po' contrariato: "Mi auguro fosse contrariato per il risultato perché se lo fosse per altro ha preso la persona sbagliata".