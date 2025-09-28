Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan-Napoli, Conte sul cambio di De Bruyne: "Contrariato? Spero per il risultato o..."

Serie A

L'allenatore del Napoli sottolinea la buona prova della sua squadra nonostante la sconfitta di San Siro con il Milan: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché abbiamo fatto una gara dove volevamo sempre la palla e abbiamo creato, certo le situazioni in cui abbiamo subito gol sono migliorabili". Sul cambio di De Bruyne: "Contrariato? Spero solo per il risultato o ha sbagliato persona"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' molto lucida l'analisi di Antonio Conte che commenta la sconfitta di San Siro, la prima in campionato dopo quattro vittorie, contro il Milan: "Sinceramente quello che non mi è piaciuto ed è migliorabile sono le situazioni in cui abbiamo preso gol, perché a livello difensivo di squadra, non di reparto, potevamo fare meglio - dice - Quando si concede un gol, a meno che non sia un tiro imparabile all'incrocio dei pali c'è semrpre qualcosa da migliorare, quindi potevamo sicuramente fare qualcosa di meglio a livello di squadra, a livello difensivo però sono cose che analizzeremo".

"Nulla da rimproverare ai ragazzi"

Conte si dice comunque soddisfatto per la prestazione: "Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, venire qui contro il Milan e fare una gara in cui volevamo sempre avere la palla e creare situazioni non è da tutti e quindi per questo sono soddisfatto, questa è stata la strada che lo scorso anno ci ha portato a fare qualcosa di impensabile e noi stiamo continuando in questo modo per giocare a calcio e per migliorare". Dopo Manchester in Champions, De Bruyne è stato nuovamente sostituito ed è apparso un po' contrariato: "Mi auguro fosse contrariato per il risultato perché se lo fosse per altro ha preso la persona sbagliata".

Serie A: Altre Notizie

Conte: "KDB contrariato? Spero per risultato o…"

Serie A

L'allenatore del Napoli sottolinea la buona prova della sua squadra nonostante la sconfitta di...

Allegri: "Nostro obiettivo è tornare in Champions"

Serie A

L'allenatore del Milan analizza il successo sul Napoli sottolineando anche la grande prova di...

Camarda e il primo gol in A: "Dedicato a Florenzi"

LECCE

Tutta la gioia dell'attaccante dopo aver trovato il suo primo gol in A: "È un'emozione...

Gasperini: "Abbiamo sofferto più del dovuto"

ROMA

Terza vittoria in sette giorni per i giallorossi, successo analizzato da Gian Piero Gasperini:...

Lesione del crociato per Belotti: lungo stop

CAGLIARI

Confermate le sensazioni negative: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE