Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 5^ giornataguida tv
Oggi, domenica 28 settembre, si scende in campo per la 5^ giornata di campionato. Alle 18.00 Lecce-Bologna, su Sky - canali su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW
Sono cinque gli appuntamenti della domenica della 5^ giornata di Serie A. Si inizia alle 12.30 con Sassuolo-Udinese segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Roma-Verona e Pisa-Fiorentina. Alle 18.00 è il momento Lecce-Bologna, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti. Inviati Francesco Modugno e Marina Presello. Chiude la domenica Milan-Napoli.
Gli studi di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci con Fernando Orsi e Riccardo Gentile ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Alessandro Biolchi e Angelo Carotenuto. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Paolo Ciarravano e Luca Marchetti. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Fabio Quagliarella e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 28 settembre
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi e Riccardo Gentile
- ore 12.30: Sassuolo-Udinese su DAZN 1
- ore 15.00: Roma-Verona su DAZN 1
- ore 15.00: Pisa-Fiorentina su DAZN 2
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Alessandro Biolchi e Angelo Carotenuto
- alle 18.00: LECCE-BOLOGNA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti; inviati Francesco Modugno e Marina Presello
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Fabio Quagliarella e Marco Bucciantini
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Ciarravano, Dario Massara e Luca Marchetti
- ore 20.45: Milan-Napoli su DAZN 1