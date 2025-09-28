Le partite di Serie A di oggi

Sono cinque gli appuntamenti della domenica della 5^ giornata di Serie A. Si inizia alle 12.30 con Sassuolo-Udinese segue il doppio appuntamento delle 15.00 con Roma-Verona e Pisa-Fiorentina . Alle 18.00 è il momento Lecce-Bologna , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti. Inviati Francesco Modugno e Marina Presello. Chiude la domenica Milan-Napoli .

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci con Fernando Orsi e Riccardo Gentile ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Alessandro Biolchi e Angelo Carotenuto. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Paolo Ciarravano e Luca Marchetti. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Fabio Quagliarella e Marco Bucciantini.