Guida per Juve-Milan, a Colombo Fiorentina-Roma

Arbitri Serie A, le designazioni per la 6^ giornata: Juve-Milan a Guidaarbitri
Ecco gli arbitri designati per la 6^giornata di serie A che si aprirà venerdì 3 ottobre con Verona-Sassuolo, arbitro Fourneau, per chiudersi domenica 5 ottobre alle 20.45 con il big match fra Juventus e Milan. A dirigere la sfida di Torino sarà l'internazionale Guida. Colombo è stato scelto invece per Fiorentina-Roma. Feliciani dirigerà l'Inter contro la Cremonese. Di seguito ecco tutte le designazioni
H. VERONA – SASSUOLO Venerdì 3 ottobre ore 20.45
FOURNEAU
IMPERIALE – REGATTIERI
IV: MARCHETTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA
LAZIO – TORINO Sabato 4 ottobre ore 15.00
PICCININI
CAPALDO – LAUDATO
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: CHIFFI
PARMA – LECCE Sabato 4 ottobre ore 15
DOVERI
BERTI – BIANCHINI
IV: CALZAVARA
VAR: MARESCA
AVAR: DI PAOLO
INTER – CREMONESE Sabato 4 ottobre ore 18.00
FELICIANI
LO CICERO – POLITI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – COMO Sabato 4 ottobre ore 20.45
ZUFFERLI
PRETI – LUCIANI
IV: ZANOTTI
VAR: MARINI
AVAR: MAGGIONI
UDINESE – CAGLIARI Domenica 5 ottobre ore 12.30
ARENA
BACCINI – CECCON
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
BOLOGNA – PISA Domenica 5 ottobre ore. 15.00
ABISSO
VECCHI – DI GIOIA
IV: COLLU
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: VOLPI
FIORENTINA – ROMA Domenica 5 ottobre ore 15.00
COLOMBO
PERROTTI – MORO
IV: MASSIMI
VAR: CHIFFI
AVAR: GARIGLIO
NAPOLI – GENOA Domenica 5 ottobre ore 18.00
LA PENNA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: GALIPO’
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA
JUVENTUS – MILAN Domenica 5 ottobre ore. 20.45
GUIDA
COLAROSSI – ROSSI C.
IV: AYROLDI
VAR: DI BELLO
AVAR: GHERSINI