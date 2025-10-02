Guida per Juve-Milan, a Colombo Fiorentina-Roma

Esplora tutte le offerte Sky
Arbitri Serie A, le designazioni per la 6^ giornata: Juve-Milan a Guida

arbitri

Ecco gli arbitri designati per la 6^giornata di serie A che si aprirà venerdì 3 ottobre con Verona-Sassuolo, arbitro Fourneau, per chiudersi domenica 5 ottobre alle 20.45 con il big match fra Juventus e Milan. A dirigere la sfida di Torino sarà l'internazionale Guida. Colombo è stato scelto invece per Fiorentina-Roma. Feliciani dirigerà l'Inter contro la Cremonese. Di seguito ecco tutte le designazioni

H. VERONA – SASSUOLO     Venerdì 3 ottobre ore 20.45

FOURNEAU

IMPERIALE – REGATTIERI

IV:      MARCHETTI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MARESCA

 

LAZIO – TORINO      Sabato 4 ottobre ore 15.00

PICCININI

CAPALDO – LAUDATO

IV:      MARINELLI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      CHIFFI

 

PARMA – LECCE    Sabato 4 ottobre ore 15

DOVERI

BERTI – BIANCHINI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MARESCA

AVAR:       DI PAOLO

 

INTER – CREMONESE     Sabato 4 ottobre ore 18.00

FELICIANI

LO CICERO – POLITI

IV:     RAPUANO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     DI BELLO

 

ATALANTA – COMO Sabato 4 ottobre ore 20.45

ZUFFERLI

PRETI – LUCIANI

IV:       ZANOTTI

VAR:     MARINI

AVAR:    MAGGIONI

 

UDINESE – CAGLIARI    Domenica 5 ottobre ore 12.30

ARENA

BACCINI – CECCON

IV:     MUCERA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      PRONTERA

 

BOLOGNA – PISA     Domenica 5 ottobre ore. 15.00

ABISSO

VECCHI – DI GIOIA

IV:     COLLU

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     VOLPI

 

FIORENTINA – ROMA     Domenica 5 ottobre ore 15.00

COLOMBO

PERROTTI – MORO

IV:     MASSIMI

VAR:     CHIFFI

AVAR:      GARIGLIO

 

NAPOLI – GENOA    Domenica 5 ottobre ore 18.00

LA PENNA

PASSERI – TRINCHIERI

IV:       GALIPO’

VAR:      PEZZUTO

AVAR:      SOZZA

 

JUVENTUS – MILAN    Domenica 5 ottobre ore. 20.45

GUIDA

COLAROSSI – ROSSI C.

IV:     AYROLDI

VAR:    DI BELLO

AVAR:      GHERSINI

