Probabili formazioni di Verona-Sassuolo

Serie A

Quasi solo conferme per Zanetti, che sostituisce Akpa Akpro con Gagliardini rispetto all'undici iniziale sconfitto a Roma. Davanti c'è ancora la coppia Giovane-Orban. Grosso ripropone la squadra che ha battuto l'Udinese con un unico dubbio: Vranckx e Thorstvedt si giocano un posto a centrocampo. Intoccabile il tridente con Berardi e Laurienté insieme a Pinamonti. Verona-Sassuolo è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
La probabile formazione

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

  • Quasi solo conferme nell'Hellas uscito sconfitto contro la Roma nello scorso weekend. L'unica novità iniziale è Gagliardini, preferito ad Akpa Akpro a centrocampo.
  • Davanti c'è la coppia Giovane-Orban, sulle fasce ancora Belghali e Bradaric.
  • Valentini è tornato tra i convocati ma partirà dalla panchina. Ancora indisponibili Mosquera, Harroui e Suslov
La probabile formazione

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Nessuna novità tra i neroverdi che hanno battuto l'Udinese nell'ultimo turno. Intoccabile il tridente con Berardi e Laurienté ai fianchi di Pinamonti.
  • L'unico dubbio è a centrocampo, dove Thorstvedt contende il posto da titolare a Vranckx. Possibile che l'ex Milan parta ancora dall'inizio, pronta la staffetta a gara in corso.
  • Walukiewicz confermato in difesa come terzino destro

