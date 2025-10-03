Quasi solo conferme per Zanetti, che sostituisce Akpa Akpro con Gagliardini rispetto all'undici iniziale sconfitto a Roma. Davanti c'è ancora la coppia Giovane-Orban. Grosso ripropone la squadra che ha battuto l'Udinese con un unico dubbio: Vranckx e Thorstvedt si giocano un posto a centrocampo. Intoccabile il tridente con Berardi e Laurienté insieme a Pinamonti. Verona-Sassuolo è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

