Serie A, le probabili formazioni della 6^ giornata

Introduzione

Ultimi 90 minuti prima della sosta con tanti scontri interessanti che, come spesso è accaduto di recente, potrebbero cambiare le gerarchie di classifica. Per Juventus e Milan è un periodo di big match. Tudor è reduce dal pareggio in Champions e ospita Allegri che deve verificare le condizioni di Tomori e che ha Estupinian fuori per squalifica. Sono tanti gli interrogativi di giornata a cominciare dalle situazioni legate a infortunati e recuperabili



Come sempre cercheremo di dare risposta ai vari interrogativi di giornata: per farlo non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team ha già iniziato a prevedere i possibili protagonisti. Ecco quindi le probabili formazioni della 6^ giornata di Serie A



TUTTI GLI INDISPONIBILI IN VISTA DELLA 6^ GIORNATA