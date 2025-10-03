Serie A, le probabili formazioni della 6^ giornata

Introduzione
Ultimi 90 minuti prima della sosta con tanti scontri interessanti che, come spesso è accaduto di recente, potrebbero cambiare le gerarchie di classifica. Per Juventus e Milan è un periodo di big match. Tudor è reduce dal pareggio in Champions e ospita Allegri che deve verificare le condizioni di Tomori e che ha Estupinian fuori per squalifica. Sono tanti gli interrogativi di giornata a cominciare dalle situazioni legate a infortunati e recuperabili
Come sempre cercheremo di dare risposta ai vari interrogativi di giornata: per farlo non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team ha già iniziato a prevedere i possibili protagonisti. Ecco quindi le probabili formazioni della 6^ giornata di Serie A
TUTTI GLI INDISPONIBILI IN VISTA DELLA 6^ GIORNATA
Quello che devi sapere
VERONA-SASSUOLO, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Verona
- "Mosquera e Valentini rientrano. Al Musrati è out per un problema all'adduttore. Oyegoke è da valutare di settimana in settimana mentre Harroui torna dopo la sosta". Così Zanetti ha fatto il punto su rientri e indisponibili
- Valentini è in ballottaggio con Frese. Quest'ultimo però resta favorito. In mediana dovrebbe tornare dal primo minuto Gagliardini al posto di Akpa-Akpro
- In attacco nulla cambia con Orban e Giovane che faranno ancora coppia. Ad occupare le corsie esterne saranno Belghali e Bradaric
Sassuolo
- Grosso va verso una probabilissima conferma dell'XI che settimana scorsa ha battuto l'Udinese. Tridente formato quindi da Berardi, Pinamonti e Laurienté
- In difesa solito duello a distanza tra Coulibaly e Walukiewicz ma il secondo pare dare più equilibrio alla fase difensiva neroverde e quindi possiamo darlo favoritissimo
- Le chiavi del centrocampo saranno ancora affidate a Matic. Altra partenza dalla panchina per Thorstvedt che però dovrebbe trovare altro minutaggio a gara in corso
Probabili Formazioni
Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Harroui, Al-Musrati
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Paz
LAZIO-TORINO, sabato ore 15
Lazio
- Sarri ritrova Belahyane in mediana mentre Guendouzi rimane squalificato. Contro il Genoa si è rivisto Patric che quindi dà nuove opzioni in difesa
- Stop per Marusic e Pellegrini e quindi l'emergenza in difesa resta. A sinistra c'è Nuno Tavares in cerca di riscatto. Torna a disposizione Lazzari
- A destra tocca a Hysaj. Il 4-4-2 con Basic potrebbe trovare conferma con Dia ancora dall'inizio e panchina iniziale per Pedro
Torino
- Baroni non può più sbagliare ma in difesa non ci sarà Ismajli, uscito infortunato dall'ultimo turno. Possibile che il tecnico, ex di turno, torni con la linea a 4 con Nkounkou sulla sinistra
- In mediana serve un po' di fisicità e allora Tameze sembra in rampa di lancio per affiancare Asllani e Casadei
- Davanti le soluzioni sono tante. Si dovrebbe partire con Simeone ma la staffetta con Adams pare scritta
Probabili Formazioni
Lazio (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Zaccagni; Dia, Castellanos
Squalificati: Guendouzi
Indisponibili: Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Vecino, Marusic, Pellegrini
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Nkounkou; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Ismajli, Savva, Anjorin
PARMA-LECCE, sabato ore 15
Parma
- L'unico che può uscire dall'infermeria è Valenti che al massimo sarà utilizzabile dalla panchina per rimettere minuti nelle gambe. La linea a 3 dietro resta la solita
- Le soluzioni in mediana possono essere due. Linea a cinque senza trequartista oppure un Sorensen in meno e un Oristanio in più
- Davanti si va verso la conferma del duo Cutrone-Pellgrino. Dopo l'ottima prova contro il Torino, odore di conferma anche per Britschgi
Lecce
- Di Franesco non recupera Tete Morente, che ha continuato a svolgere terapie mentre a Parma Sottil, rimasto in panchina contro il Bologna, sarà arruolabile. Resta da capire se dal primo minuto
- Là davanti il traffico è congestionato: Camarda si è sbloccato e reclama una maglia. Uno tra Banda e N'Dri spera nella promozione nell'XI di partenza
- Berisha ha smaltito il problema alla caviglia: Sala è in pre-allarme ma l'albanese pare poter prendere posto in mediana
Probabili Formazioni
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Valenti, Frigan, Hernani, Ondrejka, Cremaschi
Lecce (4-3-3): Falcone; D.Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jean, Pierret, Marchwinski, Morente, Perez
INTER-CREMONESE, sabato ore 18
Inter
- Lo stop subito da Marcus Thuram è cosa nota. Il bomber mancherà contro al Cremonese e quindi spazio a Bonny (favorito su Pio Esposito) al fianco di Lautaro
- Tra difesa e centrocampo non ci dovrebbero essere grosse rotazioni visto che in Champions, in entrambi i reparti, abbiamo visto un po' di turnover
- Nel terzetto dietro dovrebbe giocare Carlos Augusto sul centro sinistra Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu mentre a destra Chivu mette Dumfries
Cremonese
- Da monitoare le condizioni di Audero che si era fermato settimana scorsa nel riscaldamento. Al momento Silvestri resta in pole per una maglia
- Nicola può ruotare in attacco: Vardy ha lavorato bene in settimana e si candida. Vazquez dovrebbe riuscire a strappare una maglia da titolare
- In mediana qualche dubbio: Bondo e Grassi garantiscono fisicità ma Vandeputte scalpita. A destra occhio anche a Floriani Mussolini che spera di sopravanzare Zerbin
Probabili Formazioni
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny Lautaro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Thuram
Cremonese (3-5-2): Silvestri; F.Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez, Bonazzoli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna
ATALANTA-COMO, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Atalanta
- Juric è in totale emergenza: per la sfida contro il Como, il tencico conta sul recupero di Hien, che ha seguito un programma individuale. Djimsiti e Ahanor gli altri difensori a disposizione
- In mediana è squalificato De Roon. Altri indisponibili "recenti" sono Bellanova e Kossounou. Possibile che uno dei due possa farcela per sabato
- De Ketelaere ha saltato l'impegno di Champions per un problema alla gamba destra. Dovrebbe invece tornare a disposizione Ederson. Dietro a Krstovic e Sulemana dovremmo vedere Pasalic con Musah in mediana
Como
- Assenze in campo e in panchina in vista dell'Atalanta. Fabregas guarderà la sfida dalla tribuna. Jesus Rodriguez si è beccato tre giornate mentre Sergi Roberto è fermo per una lesione al retto femorale
- In mediana si candida quindi Da Cunha al fianco di Perrone. Posch ancora favorito come esterno basso di destra
- Sulla trequarti scalpitano sia Addai che Baturina ma attenzione al ritorno di Vojvoda "alto". Davanti Douvikas in pole
Probabili Formazioni
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Krstovic, Sulemana
Squalificati: De Roon
Indisponibili: Bakker, Kolasinac, Scamacca, Scalvini, Zalewski, De Ketelaere, Bellanova, Kossounou
Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kuhn; Douvikas
Squalificati: Rodriguez
Indisponibili: Dossena, Diao, Sergi Roberto, Van del Brempt
UDINESE-CAGLIARI, domenica ore 12:30
Udinese
- Due sconfitte consecutive con due sistemi di gioco differenti. Runjaic deve ritrovare smalto e risultati. Contro il Cagliari dovremmo rivedere i bianconeri con la linea a tre ma con una possibile sorpresa
- Il 3-5-2 "secco" è un'opzione. Davis e Zaniolo in attacco e linea folta di centrocampo. Occhio però anche al 3-4-2-1 con Atta e Zaniolo trequartisti
- In mediana potrebbe perdere la titolarità Piotrowski. Due i ballottaggi aperti: Palma-Bertola in difesa, Ehizibue-Zanoli sull'out destro
Cagliari
- Pisacane e i rossoblù hanno perso Belotti per almeno 6 mesi e quindi c'è da modificare l'attacco. In settimana il tecnico ha provato il tandem Borrelli-Esposito
- Un'alternativa "esotica" è il tridente leggero con Esposito falso nove con ai propri lati Luvumbo e Felici. Difficile però che venga testata a breve
- Dietro nuova chance per Ze Pedro mentre in mediana cerca spazio Deiola, al momento chiuso dalla cerniera Adopo-Prati-Folorunsho
Probabili Formazioni
Udinese (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Okoye, Iker Bravo, Buksa
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; S.Esposito, Borrelli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zappa, Radunovic, Belotti, Pintus, Rodriguez
BOLOGNA-PISA, domenica ore 15
Bologna
- Italiano e i suoi sono reduci dalla sfida di Europa League contro il Friburgo. Possibili un bel po' di rotazioni visto che in coppa c'erano quasi tutti i titolarissimi
- Sono rientrati sia Casale che Pobega ma in difesa c'è Heggem in pole mentre in mediana dovrebbe toccare a Moro
- Davanti possibile maglia per Dallinga (sempre in ballottaggio con Castro). Fabbian e Bernardeschi sperano in una maglia con il secondo che farebbe riposare Orsolini
Pisa
- Un bel po' di dubbi per Gilardino che in mediana non potrà utilizzare l'infortunato Aebischer. Al suo posto pronto Hojholt
- Le quotazioni di Angoni, partito titolare a inizio stagione, sono un po' in ribasso con Leris che dovrebbe essere confermato
- In attacco potrebbe partire ancora una volta Nzola che, salvo sorprese, farà staffetta quasi sicura con Meister
Probabili Formazioni
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Immobile, Sulemana
Pisa (3-5-1-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Højholt, Leris; Tramoni; Nzola
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Stengs, Denoon, Aebischer, Esteves
FIORENTINA-ROMA, domenica ore 15
Fiorentina
- In Conference hanno giocato Pongracic, Marì e Ranieri che dovrebbe essere anche la linea a tre che vedremo contro la Roma. Comuzzo resta un'alternativa
- Kean sarà ovviamente il terminale di riferimento. Pioli potrebbe mettere Fazzini a supporto del bomber azzurro
- In mediana Sohm è sempre alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Pronti quindi Ndour, Nicolussi Caviglia e Mandragora
Roma
- Nel pre partita è arrivata una news importante su Paulo Dybala. La Roma sperava di averlo a disposizione dalla panchina per la gara contro la Fiorentina e la conferma è arrivata dal rientro in gruppo dell'argentino
- Un po' di turnover in Coppa: Dovbyk, nonostante i rigori falliti, dovrebbe essere titolare domenica pomeriggio
- Celik balla tra difesa (Hermoso è in vantaggio), centrocampo (ballottaggio con Wesley?) e panchina. A sinistra torna Angelino che ha riposato contro il Lilla
Probabili Formazioni
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Fazzini, Kean
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kouamé, Lamptey
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini, Dovbyk
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bailey
NAPOLI-GENOA, domenica ore 18 su Sky Sport
Napoli
- Importanti rientri per Antonio Conte dopo l'emergenza in quel di San Siro. Domenica sera saranno abili e arruolabili sia Spinazzola che Olivera con il secondo che potrebbe essere buttato subito nella mischia
- Buongiorno resta ai box così come Rrahmani che torneranno dopo la sosta. Beukema e Juan Jesus le scelte più probabili
- La linea dei 4 alle spalle della punta non dovrebbe subire modifiche. Lucca invece spera di ritrovare una maglia dal primo minuto ma con questo Hojlund...
Genoa
- Il primo giocatore diffidato del campionato 25-26 è Ostigard, che Vieira però dovrebbe schierare lo stesso. In caso di ripensamento, pronto uno tra Marcandalli e Otoa
- Fuori causa Stanciu, alle prese con una distrazione muscolare. Sulla linea dietro a Colombo potrebbe esserci Valentin Carboni
- L'altra novità di formazione riguarda Thorsby che è in pole per una maglia da titolare con conseguente panchina per Malinovskyi. Ekuban resta un'opzione dalla panchina
Probabili Formazioni
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Anguissa, Politano, De Bruyne, McTominay; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Contini, Lukaku, Buongiorno, Rrahmani
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; V.Carboni, Thorsby, Ellertsson; Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Messias, Stanciu, Onana
JUVENTUS-MILAN, domenica ore 20:45
Juventus
- La Champions ha mandato nuovamente in infermeria Cabal. Contro il Milan però dovrebbe recuperare Bremer là dietro
- Anche Thuram non è al meglio e quindi si scaldano McKennie e Koopmeiners qualora il francese dovesse essere sostituito
- Davanti Conceicao si candida. Il minutaggio non rappresenta un problema per il portoghese. In attacco favorito Vlahovic
Milan
- Ancora semaforo rosso per Tomori che continua ad allenarsi a parte. Difficile a questo punto un suo recupero pieno. Sempre più in alto le quotazioni di De Winter
- Estupinian è squalificato e Allegri pensa a Bartesaghi. Possibili anche altre soluzioni come Saelemaekers a sinistra ma ci cambierebbe tutta la catena senza troppe certezze
- In attacco posto assicurato per il capocannoniere (solitario) Pulisic. La domanda è: chi sarà al suo fianco? Al momento il favorito resta Santiago Gimenez
Probabili Formazioni
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Vlahovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Miretti, Cabal
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez
Squalificati: Estupinian
Indisponibili: nessuno