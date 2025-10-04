Dove vedere Lazio-Torino

La partita tra Lazio e Torino della 6^ giornata di Serie A si gioca sabato 4 ottobre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Lazio-Torino, valida per la 6^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 4 ottobre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Torino

La Lazio è rimasta imbattuta in 11 (6V, 5N) delle ultime 12 sfide disputate contro il Torino in Serie A, comprese tutte le ultime quattro (3V, 1N); fa eccezione nel periodo, la sconfitta per 0-1, all'Olimpico, del 22 aprile 2023 (rete di Ivan Ilic). La Lazio è la squadra contro la quale il Torino ha pareggiato il maggior numero di incontri in Serie A: 59, sui 140 totali (il 42%), compreso l'ultimo (1-1 lo scorso 31 marzo, con gol di Adam Marusic per i biancocelesti e Gvidas Gineitis per i granata). Il Torino ha vinto l'ultima trasferta giocata all'Olimpico contro la Roma (1-0), alla terza giornata di campionato; i granata potrebbero conquistare due successi in questo stadio soltanto per la terza volta nella stessa stagione di un torneo di Serie A, dopo il 1992/93 con Mondonico e il 1974/75 con Fabbri alla guida. Dopo quattro sconfitte nelle precedenti cinque gare (1V), la Lazio ha vinto nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa (3-0); i biancocelesti potrebbero collezionare due successi consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio, e con annesso 'clean sheet' per la prima volta da novembre 2024: in entrambi i casi con Baroni come allenatore. La Lazio ha perso due delle ultime tre gare (1V) casalinghe in Serie A - tante quante nelle precedenti 23 sfide interne nel torneo (11V, 10N) - compresa la più recente contro la Roma; i biancocelesti potrebbero subire almeno due ko casalinghi di fila nella competizione per la prima volta da febbraio-marzo 2024: tre in quel caso, con Sarri in panchina. Il Torino ha perso cinque delle ultime sei trasferte (1V) di campionato, dopo che aveva subito soltanto un ko nelle precedenti 9 gare esterne di Serie A (2V, 6N); tuttavia, l'unica vittoria conquistata dai granata in queste ultime sfide giocate lontano da casa nel massimo torneo è arrivata proprio all'Olimpico: 1-0, contro la Roma lo scorso 14 settembre, con rete di Giovanni Simeone.