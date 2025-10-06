Barella-Juan Lebron, scambio maglietta-racchetta

In occasione di Milano Premier Padel, che potrete seguire sui canali di Sky Sport, un incontro speciale tra Nicolò Barella e Juan Lebron, uno dei protagonisti del torneo, con i due che si sono omaggiati a vicenda: il centrocampista dell'Inter e della Nazionale ha regalato allo spagnolo una sua maglietta, mentre Lebron una delle sue racchette da gioco

Un incontro e uno scambio di regali speciale: il centrocampista dell'Inter e della Nazionale italiana Nicolò Barella ha incontrato Juan Lebron, giocatore spagnolo di padel, in occasione di Milano Premier Padel, torneo che potrete seguire sui canali di Sky Sport. Come documentato dallo spagnolo sui social, poi, i due si sono scambiati una maglietta -con tanto di dedica firmata Nicolò Barella- e una racchetta da padel, con Lebron che ha poi ringraziato Barella in una storia Instagram, scrivendo "Grazie fratello".