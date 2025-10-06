Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Barella-Juan Lebron, a Milano Premier Padel scambio di maglietta e racchetta

A MILANO
Foto: Instagram @juanlebronc

In occasione di Milano Premier Padel, che potrete seguire sui canali di Sky Sport, un incontro speciale tra Nicolò Barella e Juan Lebron, uno dei protagonisti del torneo, con i due che si sono omaggiati a vicenda: il centrocampista dell'Inter e della Nazionale ha regalato allo spagnolo una sua maglietta, mentre Lebron una delle sue racchette da gioco 

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT    

Un incontro e uno scambio di regali speciale: il centrocampista dell'Inter e della Nazionale italiana Nicolò Barella ha incontrato Juan Lebron, giocatore spagnolo di padel, in occasione di Milano Premier Padel, torneo che potrete seguire sui canali di Sky Sport. Come documentato dallo spagnolo sui social, poi, i due si sono scambiati una maglietta -con tanto di dedica firmata Nicolò Barella- e una racchetta da padel, con Lebron che ha poi ringraziato Barella in una storia Instagram, scrivendo "Grazie fratello". 

Nicolò Barella Juan Lebron Milano Premier Padel

Serie A: Altre Notizie

Barella-Juan Lebron, scambio maglietta-racchetta

A MILANO

In occasione di Milano Premier Padel, che potrete seguire sui canali di Sky Sport, un incontro...

Senza esoneri alla 2^ sosta: non capitava da...

Serie A

Per la prima volta da sette stagioni a questa parte, alla seconda sosta per le Nazionali, tutti...

Ilic, polpaccio ko: lascia il ritiro della Serbia

Serie A

Torna a Torino Ivan Ilic. Il fantasista granata ha lasciato il ritiro della Serbia e non prenderà...

Napoli, Milinkovic salta gli impegni con la Serbia

Serie A

Il portiere del Napoli non è partito per il ritiro della Serbia a causa di un riacutizzarsi di un...

Valeri, lesione ai legamenti della caviglia destra

parma

E' arrivato l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'esterno del Parma Emanuele...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE