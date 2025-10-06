Mina, distrazione al soleo del polpaccio destro

Il club sardo ha comunicato l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore colombiano Yerry Mina, uscito al 20' del match tra Udinese e Cagliari accusando un problema di natura muscolare a un polpaccio. Il comunicato parla di "distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro"

Non risponderà alla convocazione della nazionale colombiana Yerry Mina. Il difensore del Cagliari uscito dal campo al 20' di Udinese-Cagliari per un infortunio di natura muscolare. E' arrivato l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore. Il Cagliari lo ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali: "Nella giornata odierna Yerry Mina, uscito dal campo al 20’ di Udinese-Cagliari, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro. Il calciatore, liberato dalla Federazione colombiana dagli impegni con la Nazionale, inizierà nell’Isola le terapie per recuperare dall’infortunio: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club".