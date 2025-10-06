Napoli, Milinkovic salta gli impegni con la Serbia

Il portiere del Napoli non è partito per il ritiro della Serbia a causa di un riacutizzarsi di un fastidio alla schiena. Si tratta di una possibile lombalgia emersa al termine della gara vinta dalla squadra di Conte contro il Genoa in cui, Milinkovic Savic era rimasto in campo per l'intera durata dell'incontro
Vanja Milinkovic Savic non difenderà i pali della Serbia nelle gare che vedranno impegnata la nazionale di Dragan Stojkovic. Il portiere del Napoli non è nemmeno partito per il ritiro della Serbia a causa di un fastidio alla schiera (possibile lombalgia) riacutizzatosi dopo il match vinto dalla squadra di Conte contro il Genoa, in cui Milinkovic Savic era stato in campo per l'intera durata del match. Le condizioni del portiere verranno valutate nei prossimi giorni