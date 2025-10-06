Valeri, lesione ai legamenti della caviglia destra

E' arrivato l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'esterno del Parma Emanuele Valeri, uscito al 26' della sfida di campionato con il Lecce per un problema alla caviglia. "Lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra", si legge nel comunicato del club gialloblu

Uscito malconcio al 26' della sfida contro il Lecce, è arrivato il responso medico per quanto riguarda l'infortunio alla caviglia occorso a Emanuele Valeri. L'esterno del Parma ha riportato "una lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente e saranno rivalutate in base all'evoluzione clinica".