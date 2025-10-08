Verso Roma, giorno di riposo in meno per Lautaro

Il match tra Argentina e Porto Rico non si giocherà più lunedì 13 ma martedì 14 ottobre e avrà come sede Fort Lauderdale e non più Chicago. Lo spostamento è dovuto a causa di problemi di ordine pubblico, legati all'immigrazione, attualmente presenti nella più grande città dell'Illinois. In questa situazione i calciatori europei impegnati con la Seleccion avranno un giorno in meno di riposo, specialmente Lautaro Martinez, capitano dell'Inter impegnata sabato 18 nel match dell'Olimpico contro la Roma

La seconda amichevole internazionale dell'Argentina in programma inzialmente il 13 ottobre con Porto Rico come avversario è stata spostata di un giorno, a martedì 14 ottobre e di sede, da Chicago (Illinois) a Fort Lauderdale (Florida) per motivi di sicurezza. A Chicago infatti sta salendo la tensione dopo che il governo americano ha deciso di inviare soldati della Guardia Nazionale per contrastare quella che, sostiene, essere una situazione di grave disordine pubblico. Il sindaco di Chicago e il governatore dell'Illinois si sono opposti. Lo spostamento della partita potrebbe rappresentare un campanello d'allarme in vista dei Mondiali di calcio, in programma il prossimo anno negli Stati Uniti e costringerà i calciatori della Seleccion (specialmente quelli che giocano in Europa) a prolungare la propria permanenza oltreoceano. La prima delle due amichevoli è in programma contro il Venezuela, venerdì 10 ottobre.