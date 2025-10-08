"Appartenenza? È un concetto che all'Inter ho vissuto bene e da vicino. Diciamo sempre che siamo una famiglia, ed è così. Mi è stato trasmesso quando sono arrivato qui ed è quello che voglio trasmettere a giovani che abbiamo oggi". A dirlo è Nicolò Barella, vicecapitano dell'Inter intervenuto insieme al capitano Lautaro Martinez nel 'wheel talks' dei canali social interisti: giri la ruota e peschi una parola chiave. Appartenenza, appunto, è la prima, e Lautaro conferma: "L'aspetto principale è trasmetterlo ai giocatori del futuro, come i giovani che arrivano dalla Primavera". Poi prosegue: "Ho vissuto in tanti spogliatoi dove in tanti davano l'esempio (esempio, seconda parola della ruota), ma se penso a questa parola penso soprattutto a mio padre, anche lui è stato calciatore ed è sempre stato esemplare. Parliamo tanto delle mie partite e mi dà sempre il suo punto di vista".