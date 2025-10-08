Capitano e vicecapitano dell'Inter si raccontano ai canali social nerazzurri giocando con una serie di parole chiave: "Appartenenza? È un concetto che qui conosciamo bene e che vogliamo trasmettere ai giovani" dicono entrambi. Tema 'esempio', per Lautaro "quello di mio padre, ogni giorno", per Barella "quello che diamo ai nostri figli". Poi aggiunge: "Ho sempre sognato un gruppo così"
"Appartenenza? È un concetto che all'Inter ho vissuto bene e da vicino. Diciamo sempre che siamo una famiglia, ed è così. Mi è stato trasmesso quando sono arrivato qui ed è quello che voglio trasmettere a giovani che abbiamo oggi". A dirlo è Nicolò Barella, vicecapitano dell'Inter intervenuto insieme al capitano Lautaro Martinez nel 'wheel talks' dei canali social interisti: giri la ruota e peschi una parola chiave. Appartenenza, appunto, è la prima, e Lautaro conferma: "L'aspetto principale è trasmetterlo ai giocatori del futuro, come i giovani che arrivano dalla Primavera". Poi prosegue: "Ho vissuto in tanti spogliatoi dove in tanti davano l'esempio (esempio, seconda parola della ruota), ma se penso a questa parola penso soprattutto a mio padre, anche lui è stato calciatore ed è sempre stato esemplare. Parliamo tanto delle mie partite e mi dà sempre il suo punto di vista".
Tempo libero tra cene e famiglia
Barella aggiunge: "Vero, se penso al concetto di esempio penso ai nostri genitori, lo stesso che noi oggi cerchiamo di trasmettere ai nostri figli. Anche se in campo a volte si sbaglia vogliamo sempre esserlo per tutti. E poi a livello di esempio sportivo posso dire che in Sardegna c'è tanta appartenenza, anche loro mi hanno trasmesso i valori del sacrificio; gli stessi visti qui all'Inter: ho sempre sognato un gruppo così". Infine una battuta sul tempo libero, Lautaro: "Io fuori dal campo? Io e lui abbiamo la passione per il vino, l'ho studiato, ho anche un vigneto e una linea di vini". Barella è d'accordo: "Con una famiglia numerosa come la mia di tempo libero ne ho poco, ma quello passato con loro è il più bello. Mi piace andare in un bel ristorante, è un bel relax".