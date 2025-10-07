Inter, occhio al post sosta: tre trasferte di fila

Giorni di riposo, ripresa e l’ amichevole di Bengasi in Libia con l’Atletico Madrid, piccola anticipazione della sfida ben più importante del 26 novembre in Champions League sempre contro la squadra di Simeone. Una gara amichevole in cui si potrà riammirare il talento di Bonny, dopo l’ottima estate e i 2 gol e 3 assist nelle prime 6 gare di campionato. Il tutto senza 13 nazionali e alla vigilia di un trittico di partite che ben tratteggerà il volto dell’Inter. Un solo grande confronto diretto fino ad oggi con la Juventus allo Stadium perso in rimonta dopo un’ottima prestazione e all’orizzonte le gare tutte in trasferta con Roma, Union Saint-Gilloise e il confronto al Maradona con il Napoli. Le due capoliste del campionato e una sfida europea fondamentale per mettere in cascina altri 3 punti per sognare anche quest’anno la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Sarà un po' la cartina di tornasole di una squadra reduce da 5 vittorie consecutive e con un altissimo coefficente realizzativo.

La gestione delle rotazioni

Importante sarà la gestione delle rotazioni come l’allenatore ha ben fatto con 19 cambi nell’11 iniziale nelle ultime 3 partite tra Cagliari, Slavia Praga e Cremonese, con la speranza di recuperare un giocatore fondamentale e riavere al meglio i nazionali dopo sfide un po' per tutti impegnative. Il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra ha fermato Thuram e il suo recupero per Roma è appeso ad un filo ma il tutto verrà valutato soltanto settimana prossima e anche se sarà molto complicato vederlo all’Olimpico, più probabile la settimana successiva. L’altro componente del duo d’attacco il capitano Lautaro Martinez tornerà prima del solito e già dal giovedi sarà a disposizione di Chivu dopo le sfide dell’Argentina con Venezuela e Porto Rico. Lo scorso arrivò un po più a ridosso ma decise la gara dell’Olimpico proprio contro la Roma. Un precedente da non sottovalutare e in ogni caso bene augurante nel primo vero snodo stagionale dell’Inter di Chivu.