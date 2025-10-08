Milan, Rabiot: "Leao non sprechi il suo potenziale, deve chiedersi dove vuole arrivare"milan
In un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' Rabiot ha parlato tra le altre cose di Rafael Leao: "Deve chiedersi dove vuole arrivare, sarebbe un peccato se non sfruttasse appieno il suo potenziale". Su Modric invece: "E' guidato dalla passione, continua a dare il massimo in allenamento e non è scontato a 40 anni"
I gol sbagliati in Juventus-Milan hanno riacceso il dibattito sul talento di Rafael Leao. Anche Adrien Rabiot, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha voluto dire la sua sul numero 10 rossonero. "A 26 anni non sei più giovane e non c'è più tempo da perdere - ha detto il francese -. Sarebbe un peccato che rimanesse solo un potenziale grande giocatore, spero si renda conto che ha i mezzi per poter competere coi più forti. Ma magari non ha la volontà o la passione di un Modric... Leao deve chiedersi dove vuole arrivare: se si accontenta o se il suo obiettivo sia diventare quello che può essere. Sarebbe uno spreco se non esprimesse tutto il suo potenziale e non si focalizzasse al 100% sul lavoro. Spero che Allegri abbia un impatto positivo su di lui".
"Modric un esempio per tutti"
Rabiot ha parlato anche del rapporto con Allegri: "Siamo simili, è un vincente come me. Lo apprezzo molto a livello umano, ci siamo sentiti anche la scorsa stagione. Il Milan è tornato alla carica dopo il problema a Marsiglia ed è stato il momento giusto per tutti - ha proseguito Rabiot -. Allegri sta costruendo un progetto triennale per tornare ai vertici. Abbiamo la qualità per vincere lo scudetto, lotteremo fino all'ultimo". Poi su Modric: "A 40 anni non è scontato ciò che fa, è uno che continua a dare tutto in allenamento e in partita. Un esempio per tutti, un'ispirazione. Luka ha la passione e la passione è il motore per tutto".