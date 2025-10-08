In un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' Rabiot ha parlato tra le altre cose di Rafael Leao: "Deve chiedersi dove vuole arrivare, sarebbe un peccato se non sfruttasse appieno il suo potenziale". Su Modric invece: "E' guidato dalla passione, continua a dare il massimo in allenamento e non è scontato a 40 anni"

I gol sbagliati in Juventus- Milan hanno riacceso il dibattito sul talento di Rafael Leao . Anche Adrien Rabiot , intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha voluto dire la sua sul numero 10 rossonero. " A 26 anni non sei più giovane e non c'è più tempo da perdere - ha detto il francese -. Sarebbe un peccato che rimanesse solo un potenziale grande giocatore, spero si renda conto che ha i mezzi per poter competere coi più forti. Ma magari non ha la volontà o la passione di un Modric... Leao deve chiedersi dove vuole arrivare : se si accontenta o se il suo obiettivo sia diventare quello che può essere. Sarebbe uno spreco se non esprimesse tutto il suo potenziale e non si focalizzasse al 100% sul lavoro. Spero che Allegri abbia un impatto positivo su di lui".

"Modric un esempio per tutti"

Rabiot ha parlato anche del rapporto con Allegri: "Siamo simili, è un vincente come me. Lo apprezzo molto a livello umano, ci siamo sentiti anche la scorsa stagione. Il Milan è tornato alla carica dopo il problema a Marsiglia ed è stato il momento giusto per tutti - ha proseguito Rabiot -. Allegri sta costruendo un progetto triennale per tornare ai vertici. Abbiamo la qualità per vincere lo scudetto, lotteremo fino all'ultimo". Poi su Modric: "A 40 anni non è scontato ciò che fa, è uno che continua a dare tutto in allenamento e in partita. Un esempio per tutti, un'ispirazione. Luka ha la passione e la passione è il motore per tutto".