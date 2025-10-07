Rabiot: "Milan-Como in Australia? Pazzesco"

Il centrocampista francese ha rilasciato un'intervista a 'Le Figaro'. Tra i temi affrontati, Milan-Como che si giocherà in Australia: "Dobbiamo adattarci, come sempre. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia". E su Modric...

La decisione di far giocare Milan-Como in Australia sta facendo discutere. Ne ha parlato anche uno dei diretti interessati, Adrien Rabiot , in un'intervista rilasciata a 'Le Figaro' durante il ritiro con la sua Francia. "Totalmente pazzesco. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, tutto questo è al di sopra di noi. È pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo".

"Quando vedo Modric resto senza parole"

Diversi i temi affrontati. Su Modric: "Mi ha soprattutto stupito. Vederlo allenarsi con tanta precisione, professionalità, intensità e impegno, a 40 anni, è impressionante. Davvero. È umile, dedicato, sempre al 100%. Quando vedo cosa fa con dieci anni più di me, resto senza parole". E sulla sua vita in Italia: "L’Italia vive di calcio, molto più che la Francia. Si percepisce la passione dei tifosi, che vivono per la loro squadra. In Francia ci sono grandi club e grandi gruppi di tifosi, ma qui è un’altra dimensione: è una questione di vita".