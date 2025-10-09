In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Henrikh Mkhitaryan ha parlato dell'Inter e di come il gioco dei nerazzurri sia cambiato con l'arrivo di Chivu: "Rispetto al passato è più verticale, cerchiamo di finalizzare l'azione il prima possibile". E sull'approccio del nuovo allenatore ha aggiunto: "Mi piace la sua cura di ogni dettaglio. È molto meticoloso, gli allenamenti sono intensi e divertenti". Poi, anche un passaggio sui consigli a Pio Esposito e Bonny: "Devono essere più egoisti" GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A

Com'è cambiata l'Inter con l'arrivo di Cristian Chivu in panchina? A rispondere alla domanda è stato Henrick Mkhitaryan, anche quest'anno tra i protagonisti dell'avvio di stagione dei nerazzurri, arrivati alla sosta Nazionali dopo cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe. L'armeno ha raccontato alla Gazzetta dello Sport l'impatto dell'allenatore romeno, sottolineando anche le differenze con quanto fatto negli ultimi anni insieme all'ex allenatore Simone Inzaghi: "Il lavoro che facciamo con Chivu è diverso. È un gioco più verticale, cerchiamo di finalizzare l'azione il prima possibile. Dipende anche dall’avversario, non hai sempre spazio. Si tratta di dettagli che fanno la differenza". Un lavoro che, per ora, ha convinto il centrocampista: "Mi piace la sua cura di ogni dettaglio. È molto meticoloso, gli allenamenti sono intensi e divertenti. Danno stimoli in più, ma sono anche duri. Chivu è stato bravo a farci voltare pagina mentalmente dopo la fine della scorsa stagione. Il passato non si cambia, il futuro si può scrivere".

"Con Chivu ho un rapporto da fratello maggiore"

Tra le differenze portate dall'arrivo del romeno in squadra, anche la comunicazione dell'11 titolare solo tre ore prima della partita. Una metodologia diversa che, però, porta con sé dei ventaggi: "Capisco chi preferisca saperlo prima per prepararsi mentalmente, ma devi essere pronto a prescindere. Sapere solo alla fine se giocherai ti aiuta a restare sul pezzo. Se invece sai che non partirai titolare rischi di avere un atteggiamento negativo che danneggia te e la squadra". C'è poi anche un altro aspetto toccato dall'armeno. La differenza d'età, minima, con il suo attuale allenatore: "Ora che ho 36 anni, la differenza di età con molti tecnici è minima: con Chivu non ci può essere un rapporto padre/figlio, ma più da amico, o meglio da fratello maggiore. Sempre con rispetto perché lui resta l’allenatore e io il giocatore: il limite esiste, è sacro, non si può valicare".