Inter-Atletico Madrid: l'amichevole LIVE

Inter-Atletico Madrid: l'amichevole in diretta LIVEbengasi
Inter e Atletico Madrid in campo al Benghazi International Stadium per l'amichevole valevole per la Reconstruction Cup – FDRL Cup. La sfida, iniziata con 20' di ritardo per "questioni logistiche", è un'anteprima della gara della quinta giornata di Champions League, in cui la squadra di Chivu sarà ospite a Madrid. Il match è visibile sul canale Youtube del club nerazzurro (link qui sotto)
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE
Le formazioni dell'amichevole:
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Palacios; Darmian, Diouf, Bovo, Mkhitaryan, Luis Henrique; Bonny, Spinaccè. All. Chivu
ATLETICO (5-3-2): Musso; Pubill, Gimenez, Lenglet, Ruggeri, Galán; Gallagher, Koke, Almada; Griezmann, Martín. All. Simeone