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Juventus, Chiellini: "Una domenica no, viviamo alla giornata e finiamo il campionato"

juventus

L'ex difensore e ora dirigente bianconero ha parlato a Firenze alla presentazione del memorial Niccolò Galli: "Ieri è stata una giornata sicuramente negativa -le parole di Giorgio Chiellini- E’ stata una domenica che speravamo potesse andare diversamente. Viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato”

SERIE A, 38^: DATE E ORARI 

"Ieri è stata sicuramente una giornata negativa, una domenica che speravamo potesse andare diversamente: viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato". così il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, durante un collegamento video in occasione della presentazione del 24° Memorial Niccolò Galli a Firenze. L'ex difensore è tornato sulla sconfitta per 0-2 contro i viola all'Allianz Stadium che ha complicato i piani per la Champions League: una vittoria nel derby contro il Torino all'ultima giornata di campionato rischia di non bastare a Luciano Spalletti per entrare tra le prime quattro, visto che i bianconeri ora in classifica partono indietro nella corsa rispetto a Milan, Roma e Como

Chiellini: "Una fortuna lavorare con Paratici"

L'ex capitano della nazionale ha parlato poi dell'attuale direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, per lungo tempo dirigente juventino. "Ho avuto la fortuna di lavorare con lui -ha spiegato- Credo che la Fiorentina sia in buone mani per il presente, perché comunque è riuscita a recuperare una situazione che era partita in maniera molto difficile; e per il futuro, perché è una persona che può creare qualcosa di importante". 

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