Sarri: "Inizio stagione difficile, serve pazienza"

Un inizio stagione complicato come forse ci si poteva attendere dopo un'estate senza mercato e una serie di infortuni infinita che ha reso difficile, per Maurizio Sarri, il lavoro. La Lazio si interroga dopo il 3-3 contro il Torino al termine del quale Maurizio Sarri non aveva incontrato la stampa. Lo ha fatto oggi sul canale Lazio Style Radio: "L'aspetto positivo è il carattere perché abbiamo recuperato una partita su una palla morta in una situazione difficile. Nessuno vuole prendere alibi dalle situazioni difficili, ma quando ti mancano 8-9 giocatori è complicato. Tutte le squadre si sono rinforzate in estate, specialmente le squadre di medio livello, noi non ci siamo rinforzati né rinfrescati. È un inizio di campionato con enorme difficoltà, ci sono giocatori che non hanno mai giocato. Vecino non ha mai giocato, Rovella ha fatto una sola partita, Lazzari ha avuto problemi, Gigot non si è mai allenato con noi, Guendouzi e Romagnoli squalificati, Pellegrini con infortuni traumatici. La situazione di Rovella non è nuova, Dele-Bashiru infortunato, Isaksen con una malattia che non ce l'ha mai fatto utilizzare, Zaccagni infortunato. Abbiamo chiesto ai ragazzi di non farsi alibi, abbiamo lottato nelle ultime tre partite e bisogna riconoscere a questi ragazzi la capacità di lottare. Dobbiamo fare un plauso a Basic, non ha giocato per un anno e mezzo e ci ha giocato due partite di buon livello".

Approfondimento Matteo Cancellieri sembra essere diventato adulto