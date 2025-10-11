L'esterno belga ha accusato un problema al flessore nel match pareggiato dal suo Belgio contro la Macedonia del Nord (è uscito al 59'). Attesa per gli esami che svolgerà al rientro a Milano nelle prossime ore: di sicuro salterà la sfida col Galles della sua nazionale

Dal Belgio arrivano brutte notizie per il Milan e Massimiliano Allegri . Alexis Saelemaekers , in campo 59 minuti nel pareggio della sua nazionale contro la Macedonia del Nord per le qualificazioni al Mondiale 2026 , non sarà a disposizione dei "Diavoli Rossi" per la prossima sfida contro il Galles. Lo ha confermato con un post su 'X' la federazione belga. Per Saelemakers un problema muscolare al flessore che andrà approfondito con degli esami strumentali per capire la reale entità. Se dovesse essere confermato l'infortunio, ecco che l'ex Bologna rischierebbe di saltare i prossimi impegni col Milan . A partire dal match di Serie A con la Fiorentina in programma domenica 19 ottobre.

Tra i migliori del Milan in questo inizio di stagione

Sempre titolare finora sulla fascia destra, Saelemaekers è stato uno dei trascinatori del Milan in questo inizio di stagione. Per l'esterno belga anche un gol, nella vittoria contro il Napoli, e tanta spinta da quella parte che lo hanno subito reso uno degli 'insostituibili' di Allegri. Ma adesso, se l'infortunio dovesse costringerlo a saltare una o più partite, l'allenatore rossonero dovrà iniziare a pensare a un'alternativa. Sulla carta la riserva è Zachary Athekame, anche se lo svizzero per ora ha collezionato solo 59 minuti tra campionato e Coppa Italia.