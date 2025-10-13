Arbitri di Serie A e Serie B professionisti fuori dall'Aia: il piano Figc

Ma cos'è e come dovrebbe funzionare? Per ora c'è l'idea - della Figc - con i suoi punti fermi, e l'obiettivo di partire dalla prossima stagione, 2026-27, ma non ancora un progetto definito, e soprattutto l'accordo con l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri. L'origine di tutto è, manco a farla apposta, un'esigenza economica, manifestata dagli arbitri di alto livello, sempre più a disposizione della spettacolarizzazione del calcio (l'ultima trovata è la ref-cam, la penultima il famigerato "announcement" dopo le revisioni Var) ma un po' meno considerati quando si tratta di adeguare gli introiti ed i contratti alle esigenze di un'attività che è professionale di fatto ma non di diritto. Al di là delle cifre, ad esempio, oggi ai direttori di gara vengono versati i contributi previdenziali soltanto per la parte di emolumento fissa relativa ai diritti di immagine, ma non per i gettoni-gara, né tantomeno godono di un tfr. Per questo, attraverso il loro rappresentante Guida, si sono fatti sentire chiedendo un passo avanti. A questa esigenza di "professionalizzazione" degli arbitri, la Federcalcio ha risposto con quella che secondo Gravina è l'unica soluzione possibile: la creazione di una società commerciale con un budget indipendente, formata dalla Figc (che ne sarebbe "azionista" di maggioranza) e dalle Leghe di A e B, con un regolare AD e un Direttore Tecnico nel ruolo dell'attuale designatore. In questo modo, si pensa in via Allegri, sarebbe più facile reperire risorse e garantire agli arbitri contratti più vantaggiosi e tutelati. Naturalmente il bacino da cui attingere sarebbe sempre l'AIA, a cui rimarrebbe la formazione e la selezione dei direttori di gara dalla base fino alla serie C, ma una volta giunti a quel livello spetterebbe alla nuova società scegliere quali arbitri reclutare senza dover accogliere automaticamente un numero fisso di promossi dalla categoria inferiore scelti dalla commissione dell'attuale CAN Pro.