Lecce-Sassuolo: le probabili formazioni

Serie A
Il Lecce di Di Francesco ospita il Sassuolo sabato 18 ottobre alle 15:00. Nel Sassuolo torna titolare Berardi, che ha recuperato durante la sosta. In difesa fuori Muharemovic: al suo pronto Romagna. I padroni di casa recuperano Tete Morente, che va in panchina. Davanti fiducia a Stulic, con Pierotti e Sottil confermati nel tridente. 

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 7^ GIORNATA DI SERIE A

Probabili formazioni
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
mezzala destra
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Medon Berisha
Medon Berisha
mezzala sinistra
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
esterno destro
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
attaccante
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
esterno sinistro

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Eusebio Di Francesco

  • Di Francesco recupera Tete Morente che andrà in panchina. Nel tridente confermato Sottil. Ancora in dubbio invece Pierret
  • Stulic verso la maglia da titolare, con Camarda pronto al subentro
  • Trio mediano che va verso la conferma: Coulibaly e Berisha ai lati di Ramadani
     
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Filippo Romagna
Filippo Romagna
difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Aster Vranckx
Aster Vranckx
mezzala sinistra
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
esterno destro
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
attaccante
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso

  • Berardi ha sfruttato al meglio la sosta per le Nazionali, allenandosi con il gruppo. Scontato quindi il suo rientro nel tridente d'attacco con Pinamonti e Laurienté
  • A centrocampo ballottagio tra Ismaël Koné, rientrato dagli impegni in nazionale, e Thorstvedt
  • In difesa non recupera Muharemovic. Al suo posto, pronto Romagna

CALCIO: SCELTI PER TE