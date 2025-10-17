Il Lecce di Di Francesco ospita il Sassuolo sabato 18 ottobre alle 15:00. Nel Sassuolo torna titolare Berardi, che ha recuperato durante la sosta. In difesa fuori Muharemovic: al suo pronto Romagna. I padroni di casa recuperano Tete Morente, che va in panchina. Davanti fiducia a Stulic, con Pierotti e Sottil confermati nel tridente.
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Eusebio Di Francesco
- Di Francesco recupera Tete Morente che andrà in panchina. Nel tridente confermato Sottil. Ancora in dubbio invece Pierret
- Stulic verso la maglia da titolare, con Camarda pronto al subentro
- Trio mediano che va verso la conferma: Coulibaly e Berisha ai lati di Ramadani
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso
- Berardi ha sfruttato al meglio la sosta per le Nazionali, allenandosi con il gruppo. Scontato quindi il suo rientro nel tridente d'attacco con Pinamonti e Laurienté
- A centrocampo ballottagio tra Ismaël Koné, rientrato dagli impegni in nazionale, e Thorstvedt
- In difesa non recupera Muharemovic. Al suo posto, pronto Romagna