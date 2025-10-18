Esplora tutte le offerte Sky
Serie A

I sardi confermano il 4-3-2-1 per provare a sorprendere il Bologna. Unico ballottaggio tra Deiola e Gaetano. Sebastiano Esposito e Folorunsho dietro a Borrelli unica punta. Il Bologna medita possibili cambiamenti in vista della partita di Europa League di giovedì. Soprattutto in difesa, con Zortea e Casale al posto di Holm e Lucumì

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT 

Probabili formazioni
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Terzino destro
Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
Difensore centrale
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Mezzala destra
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
Centrocampista centrale
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Mezzala sinistra
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Trequartista
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Trequartista
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
Attaccante

CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione

Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All.Pisacane

  • Fabio Pisacane conferma il 4-3-2-1 per sfidare il Bologna
  • Unico ballottaggio tra Deiola e Gaetano. Se gioca il secondo, Folorunsho arretra in mediana
  • Recuperano Mina e Zappa, ma il secondo parte in panchina
  • Fuori Belotti, Rog e Radunovic
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Terzino sinistro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Nicolò Casale
Nicolò Casale
Difensore centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Terzino sinistro
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
Centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Centrocampista centrale
Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Ala destra
Bologna
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
Trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Ala sinistra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Attaccante

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

  • Per Italiano Moro (in ballottaggio con Freuler) in mezzo al campo: al suo fianco Pobega
  • A destra l'allenatore rossoblù pensa a dare spazio a Zortea per far rifiatare Holm in vista della Coppa. Così come Casale al posto di Lucumì
  • In porta occasione per Ravaglia
  • Ballottaggi tra Lykogiannis/Miranda e Fabbian/Odgaard

 

