I sardi confermano il 4-3-2-1 per provare a sorprendere il Bologna. Unico ballottaggio tra Deiola e Gaetano. Sebastiano Esposito e Folorunsho dietro a Borrelli unica punta. Il Bologna medita possibili cambiamenti in vista della partita di Europa League di giovedì. Soprattutto in difesa, con Zortea e Casale al posto di Holm e Lucumì
CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione
Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All.Pisacane
- Fabio Pisacane conferma il 4-3-2-1 per sfidare il Bologna
- Unico ballottaggio tra Deiola e Gaetano. Se gioca il secondo, Folorunsho arretra in mediana
- Recuperano Mina e Zappa, ma il secondo parte in panchina
- Fuori Belotti, Rog e Radunovic
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
- Per Italiano Moro (in ballottaggio con Freuler) in mezzo al campo: al suo fianco Pobega
- A destra l'allenatore rossoblù pensa a dare spazio a Zortea per far rifiatare Holm in vista della Coppa. Così come Casale al posto di Lucumì
- In porta occasione per Ravaglia
- Ballottaggi tra Lykogiannis/Miranda e Fabbian/Odgaard