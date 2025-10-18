Esplora tutte le offerte Sky
Morto Pivatelli, bomber del Bologna anni '50

lutto
Foto: sito bolognafc.it

L'ex centravanti degli anni '50 aveva 92 anni. Al Bologna dal 1953 al 1960, Pivatelli è il secondo cannoniere rossoblù del dopoguerra, con 109 reti realizzate in 204 presenze

E' morto, all'età di 92 anni, Gino Pivatelli, mezzala e poi centravanti del Bologna degli anni '50, al quinto posto assoluto della classifica marcatori rossoblù di tutti i tempi. Ne dà notizia il Bologna, che rivolge le condoglianze alle famiglia. Al Bologna dal 1953 al 1960, Pivatelli è il secondo cannoniere rossoblù del dopoguerra, con 109 reti realizzate in 204 presenze. Una progressione di gol importante: 11 all'esordio, 17 al secondo anno, 29 al terzo, quando vinse la classifica cannonieri. Dopo sette stagioni venne ceduto al Napoli, ma fu a fine carriera, nel Milan di Rocco, che si tolse le migliori soddisfazioni, vincendo scudetto e la prima Coppa dei Campioni rossonera nel 1963. Conta sette presenze e due reti in nazionale. Originario della provincia di Verona, dopo il ritiro ha tentato anche la carriera di allenatore. Fra la fine degli anni '80 e i primi '90 ha fatto parte dello staff tecnico del Bologna.

